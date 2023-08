Sudwalder „Glühweinzauber“ erfüllt Wünsche

+ © Heimatverein Sudwalde „Weihnachten“ im August mit (von links) Martin Kohröde (SC AS Hachetal), Wolfgang Stubbe (Schützenverein Sudwalde-Menninghausen), Regine Kimmeyer, Angelika Haase, Annika Hoffmann, Werner Eickhoff (Heimatverein) und Uschi Lesemann. © Heimatverein Sudwalde

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sylvia Wendt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Organisatoren überreichen Spenden / Neuauflage des „Glühweinzaubers“ für den Winter 23/24 geplant

Sudwalde – Der erste „Glühweinzauber“ im Winter 2022 in Sudwalde entpuppte sich als so zauberhafte Idee, dass die Bürger und ihre Gäste gerne am Heuerlingshaus anhielten, um den Budenzauber zu genießen. Das hat Konsequenzen – nun wurden die Erlöse verteilt: Gut 4 000 Euro kamen für den guten Zweck zusammen.

Der Verein „Wünschewagen Niedersachsen“ erhielt 1 000 Euro: Der Verein ermöglicht Menschen einen letzten Wunsch, ob noch einmal zu einem Fußballspiel, an die Küste oder eine Ballonfahrt. Nicht immer lassen sich diese Wünsche erfüllen, oft jedoch mobilisiere die Erfüllung eines Traumes ungeahnte letzte Kraftreserven, berichteten Regine Kimmeyer und Angelika Haase bei der Spendenübergabe. Nähere Infos zum Verein bietet diese über seine Homepage (www.wuenschewagen.de/niedersachsen.). Weitere Spenden erhielten lokale Vereine: Uschi Lesemann bedankte sich im Namen der Kinderturngruppe im SC AS Hachetal, der Spiel- und Sportgeräte für die jungen Sportler angeschafft hat, die in der Sporthalle genutzt werden können. Annika Hoffmann bedankte sich namens der Elternschaft für den Kindergarten Sudwalde, für den ein Wagen mit Holzspielzeug gekauft wurde.

Allen örtlichen Vereine zugutekommen ab sofort ein neuer Gasgrill, eine Gastrospülmaschine und eine Doppelfritteuse. Das Orgateam 2022 betont: „Diese Gerätschaften sind künftig für alle Veranstaltungen der örtlichen Vereine nutzbar.“

Etwa für die Neuauflage des Gluhweinzaubers in diesem Jahr? Die ist geplant – aber vielmehr steht noch nicht fest. Da in diesem Jahr wieder der Weihnachtsmarkt „Rund um den Kirchturm“ geplant ist, wolle man sich terminlich angleichen. Eine erste Idee sei, weniger Termine im Dezember zu planen am Heuerlingshaus und den Glühweinzauber mitunter noch im Januar stattfinden zu lassen. Ob und in welche Richtung das kulinarische Angebot erweitert wird – hängt von den Akteuren ab, die sich engagieren mögen. Fest steht bereits, dass Heimatverein, Sportverein und Schützenverein Sudwalde „auf jeden Fall“ wieder dabei sein wollen, sagen deren Vertreter bei der Spendenübergabe. Ob sich jemand findet, der mit der neuen Fritteuse Pommes und Nuggets brutzelt?

Auf jeden Fall böte die Gastrospülmaschine eine Erleichterung für die Getränkebuden. „Ziel ist ein gemeinsamer Glühweinzauber aller Vereine des Ortes mit dem positiven Effekt, auch noch etwas Gutes für den Ort und seine Vereine und damit seine Einwohner zu erreichen“, heißt es seitens der Organisatoren.

Weitere Vereine und Personen, die diese Idee unterstützen mögen, wenden sich an Bernd Stubbemann, Vorsitzender des Heimatvereins Sudwalde (Tel. 0 42 47 / 5 10). Ideen zur Verbesserungen können ebenso gerne vorgebracht werden – bis zum ersten Glühweinzauber ist es ja noch einen Herbst lang Zeit.