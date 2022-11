Geschichten und Lieder „op Platt“ von Stührwoldt und Schnoor

Geschichten, die das Leben schrieb erzählt Bio-Landwirt Matthias Stührwoldt (links) – und mit dem Sänger und Gitarristen Achim Schnoor präsentiert er in der „Kleinen Kunsthalle“, wie der Norden klingt. © KulturGut Ehrenburg und umzu

Ehrenburg – Matthias Stührwoldt, Jahrgang 1968, ist Bio-Landwirt, Kommunalpolitiker, Schriftsteller, Autor von Radiosendungen des NDR („Hör mal’n beten to“) „und ein gefragter Entertainer: Der fünffache Familienvater aus Schleswig-Holstein erzählt Geschichten, die das Leben schrieb – auf Hochdeutsch und ,op Platt‘. Am kommenden Samstag, 5. November, ist er auf Einladung von ,KulturGut Ehrenburg und umzu‘ in der ,Kleinen Kunsthalle‘ – Art Edition Fils – in Oeftinghausen zu Gast“, kündigen die Veranstalter an.

Seit 25 Jahren gehöre Stührwoldt zum Autorenkreis der „Unabhängigen Bauernstimme“, „einer kleinen, alternativen Landwirtschaftszeitung. Regelmäßig gibt er im Rahmen der NDR-Dokumentationssendung ,Hofgeschichten‘ einen Einblick in seinen Arbeitsalltag. 2003 erschien unter dem Titel ,Verliebt Trecker fahren‘ sein erstes von mittlerweile 18 Büchern“, heißt es von „KulturGut“. „Dass er wundervolle Geschichten erzählen kann, ist im Norden hinlänglich bekannt. Dass er auch plattdeutsche Lieder schreibt, wissen bislang nur Eingeweihte: Gemeinsam mit dem Sänger und Gitarristen Achim Schnoor aus Groß Wittensee hat er vor einem Jahr ein neues Projekt aus der Taufe gehoben. Die beiden präsentieren in zärtlichen, hymnischen, romantischen aber auch abgründigen Songs, wie der Norden klingt – kombiniert mit Stührwoldts Geschichten.“

Der „Abend zum Hinhören, zum Lächeln und zum Lachen“ beginne um 20 Uhr. Aus organisatorischen Gründen bittet das „KulturGut“-Team um Anmeldung per E-Mail (info@kulturgut-ehrenburg.de) oder telefonisch (0 42 75 / 2 93, Schumacher), Tickets (zwölf Euro) seien auch an der Abendkasse erhältlich.