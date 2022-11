Gerd Kadzik aus Affinghausen gestaltet neuen satirischen Kalender

Von: Andreas Behling

„Eine satirische Bestandsaufnahme unserer Zeit“ nennt Gerd Kadzik den Kalender, dessen Motive er in Linolschnitten gestaltet hat. © Behling

Affinghausen – Mars ist aus dem Urlaub zurück und hetzt mit Streitwagen und Speer die Friedenstaube, Noahs Arche ist auf der Spitze eines Wolkenkratzers gestrandet und droht abzustürzen – die Menschen sehen es nicht, ihr Blick ist von Smartphones gefesselt: Vom Krieg in der Ukraine über Klimawandel und Artensterben, sexuellen Missbrauch in der Kirche bis hin zur Mediensucht reicht das Themenspektrum, das Maler und Grafiker Gerd Kadzik aus Affinghausen für seinen neuen Kalender in Linolschnitt-Technik aufs Korn genommen hat.

„Es ist eine satirische Bestandsaufnahme unserer Zeit.“ Eigentlich hatte Kadzik 2021 angekündigt, sich nicht mehr mit seiner künstlerischen Arbeit in der Öffentlichkeit bemerkbar machen zu wollen. Doch angesichts der Vielzahl aktueller Krisen stellt er fest: „Man muss einfach zu dem, was man jeden Tag hört und sieht, Stellung nehmen – Kunst macht Wahrheit sichtbar, das ist ihre wesentliche Aufgabe.“ Der Kalender ist zum Preis von 25 Euro erhältlich auf dem Atelierhof „Scholen 53“ sowie in Sulingen im Kaufhaus Wilh. Ranck – und bei Gerd Kadzik selbst (Tel. 01 51 / 45 05 97 51).