Schwaförden/Scholen – Ein Angebot für „Menschen aus extremen Lebenssituationen“: Daraus hat Reiner Lübbering das einprägsamere Akronym „maus“ als Namen für die neue Selbsthilfegruppe gebildet, die der Schwafördener gemeinsam mit seiner Ehefrau Dagmar ins Leben gerufen hat.

Gedanklich beschäftigt Lübbering das Projekt bereits seit Langem, „den Domainnamen für die Internetseite habe ich mir vor vier Jahren schon sichern lassen.“ „Extreme Lebenssituationen“ kann vieles bedeuten – und das nicht näher zu spezifizieren, ist genau der Ansatz, unterstreicht Reiner Lübbering, „das gibt es so noch nicht: Es geht um Menschen, für die eine Welt zusammengebrochen ist.“

Wichtig für jemanden, der einen Schicksalsschlag erlitten hat und unter den Folgen leidet, sei vor allem, dass „er erst einmal feststellt: Da ist jemand, der mir vielleicht helfen kann. Da sind Menschen, die mir zuhören. Denn allein schon, dass jemand zuhört, der empathisch ist, ist eine Erleichterung“, weiß Lübbering aus seinen Erfahrungen in der Suchtselbsthilfe, er ist trockener Alkoholiker. 20 Jahre engagierte er sich beim „Blauen Kreuz in der Evangelischen Kirche“ (BKE), zeitweise als Landesvorsitzender und Beisitzer im Bundesvorstand, sowie zwölf Jahre als Sprecher der BKE-Gruppe in Sulingen, bis sich diese zu Beginn dieses Jahres als „SSH Sulinger Land und Freunde“ neu formierte. Darüber hinaus ist der Schwafördener seit 40 Jahren in der Bestattungsbranche tätig. „Der gemeinsame Weg ist leichter“, diese Erkenntnis macht auf der „maus“-Visitenkarte der Lübberings Mut, Kontakt aufzunehmen.

Auf der ist auch das Logo zu sehen, das der aus Sulingen stammende Illustrator und Autor Torben Kuhlmann gestaltet hat: „Die Silhouette einer Maus, die zögerlich aus ihrem Mauseloch kommt – das finde ich sehr gelungen“, freut sich Reiner Lübbering. Denn es koste Überwindung, sich nach Grenzerfahrungen anderen zu öffnen. „Diese Selbsthilfe ist auch für Menschen gedacht, die keine andere Möglichkeit zum Austausch haben. Es gibt Dinge, über die ich nicht mit Nachbarn bespreche“, stellt Dagmar Lübbering fest. Sie bekommen Kontakt zu anderen Menschen, die wie sie in unvorhersehbare gravierende Veränderungen ihrer Lebensumstände geraten sind, „auf Augenhöhe.“ Bei Verlust, Krankheit, Einsamkeit, Sucht oder auch „unwichtig erscheinenden Dingen, die dir gefühlt den Boden unter den Füßen wegziehen“, heißt es auf der Homepage (www.maus.help), „können dir Menschen, die für dich ein offenes Ohr und ein gutes Wort aus ihrer Lebenserfahrung haben, ein Impuls für Veränderung oder auch ein Trost sein.“ Ein gegenseitiges Geben und Nehmen, nennt Reiner Lübbering das Grundprinzip der Selbsthilfe.

Erste niedrigschwellige Anlaufstelle ist das Forum auf der Website. Offen für alle Hilfesuchenden, unabhängig von Alter oder Konfession, sind die Treffen der Gruppe, die sich der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schwaförden/Scholen angeschlossen hat, freitags um 17 Uhr im kirchlichen Gemeindehaus in Scholen. Hilfesuchende erreichen Dagmar und Reiner Lübbering per E-Mail an kontakt@maus.help sowie telefonisch unter der Rufnummer 0 42 77 / 2 85. ab