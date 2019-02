Gemeinsam auf Kurs „Seemannslieder“

Schmalförden – Am Ende ihres Wochenend-Aufenthalts auf der niederländischen Nordseeinsel Schiermonnikoog waren die Schmalver Buddelschippers unter Einheimischen und Ausflüglern bekannt wie die sprichwörtlichen „bunten Hunde“. Sie hatten musikalisch einen guten Eindruck hinterlassen, aber auch Freundschaften aufgefrischt und neue geschlossen.

Die Einladung des Insel-Shantychors „Gin see to heich“ ist eine Auszeichnung, die eigentlich nur Chöre von der Waterkant erhalten. Die Buddelschippers vom Schmalfördener Kuhbach - hochmotiviert wie ihr „Kapitän“ Inge Nickel - hatten vor sieben Jahren zum ersten Mal Kurs auf Schiermonnikoog genommen, die Neuauflage war lange geplant und von beiden Seiten intensiv vorbereitet.

Das Programm des Konzerts im bis auf den letzten Platz gefüllten Dorfgemeinschaftshaus gestalteten die Chöre im Wechsel. Obwohl die Schiermonnikooger geografisch und mental ganz offensichtlich „dichter“ an der Seefahrt sind, gab es in musikalischer Hinsicht viele Gemeinsamkeiten: Beide Gesangsgruppen haben neben bekannten Seemannsliedern rhythmische Arbeitssongs jenseits der klassischen Schiene in ihrem Repertoire. Eine Ehre für den Schmalver Teekistenbass-Spieler Stefan Fuhrmann: Er durfte die Schiermonnikooger Seebären bei einem Stück begleiten.

Im letzten Teil des Konzerts standen alle 45 Sänger für vier gemeinsame Stücke auf der Bühne. Den offiziellen Liedvorträgen folgte eine ausgedehnte musikalische After-Show an der „Shanty-Bar“.

+ Die Gäste bei ihrem Auftritt im Dorfgemeinschaftshaus. © Kurth-Schumacher Einblicke in die bewegte Vergangenheit der Insel hatten Ardie Noorman und Coen Sneijder, Henk Kussendrager und Henk Huizinga den Schmalfördenern am Samstagnachmittag gegeben. Sie luden ein zur Besichtigung des außer Dienst gestellten Rettungsboots und der heutigen Station der Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), in der sich viele der Shantysänger ehrenamtlich engagieren.

Beim Besuch einiger während des Zweiten Weltkriegs unter deutscher Besetzung errichteten Bunkeranlagen wurde die Geschichte der deutsch-niederländischen Beziehungen lebendig. Diese erhielten mit dem Treffen der Chöre eine neue Qualität.

Die Buddelschippers wurden begleitet von 14 Fans aus ihrer Heimat, die wie sie Mitglieder des Gesangvereins Schmalförden sind. Die 29-köpfige Gruppe hatte am Samstag einen unerwarteten Einsatz: Eine junge Frau hatte sie um ein Mitternachts-Ständchen für ihre Großmutter zum 90. Geburtstag im Hotel van der Werff gebeten. Zum ausgiebigen „Nachsingen“ in der Gelagkamer stellten sich einige Shantysänger aus Schiermonnikoog ein. „Solche Abende wie diesen gibt es nicht oft“, bescheinigten Einheimische den Gästen aus Deutschland.

Im Oktober erwarten die Buddelschippers den Shantychor „Gin see to heich“ zu einem Gegenbesuch. Für Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober, sind Konzerte im Gasthaus Kastens in Schmalförden geplant. mks