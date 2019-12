Gemeinde würdigt verdiente Ehrenburger

Anerkennung für Engagement von Gerhard Dove und Walter Heitmann

+ Auszeichnung im Rahmen der Ratssitzung: Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher mit Gerhard und Emmi Dove, Ilse und Walter Heitmann, Gemeindedirektor Helmut Denker (von links). Foto: mks

Ehrenburg – Premiere in der Ratssitzung am Donnerstagabend im Gasthaus Heitmann in Schweringhausen: Die Gemeinde Ehrenburg hatte Gerhard Dove und Walter Heitmann mit ihren Ehefrauen dazu und zum anschließenden Weihnachtsessen eingeladen, um den ehrenamtlichen Einsatz von Ehrenburgern zu würdigen, die „nicht in der ersten Reihe stehen, aber auf die immer Verlass ist“. Eine ganz Reihe solcher Unterstützer hatten die örtlichen Vereine auf Nachfrage genannt, berichtet Hans-Jürgen Schumacher. Die Entscheidung, wer diesmal gewürdigt wird, traf der Verwaltungsausschuss – die Auszeichnung in der „Weihnachtssitzung“ soll zur Tradition werden, kündigte der Bürgermeister an.