Gemeinde will Insekten helfen

Ehrenburg – „Bekannt ist, dass es ein großes Insektensterben in der Bundesrepublik Deutschland gibt, und das wird auch dafür verantwortlich gemacht, dass die Zahl der Vögel deutlich abnimmt“, stellte Ehrenburgs Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend im Gasthaus „Zum Heidekrug“ in Schweringhausen einleitend fest. Wie kann man dem vor Ort entgegenwirken? „Blühstreifen in der Gemeinde Ehrenburg“ lautete der Tagesordnungspunkt, zu dem mit Jan Kanzelmeier ein Fachmann Möglichkeiten aufzeigte. Der Wesenstedter, Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz und Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis, korrigierte gleich zu Beginn lächelnd: „Ich spreche nicht über Blühstreifen, sondern über Saumstreifen, das ist etwas anderes.“

Der Gedanke, dafür die Wegeparzellen in der Gemeinde zu nutzen, sei bereits vor Jahren in das für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erstellte Konzept eingeflossen. Ehrenburg habe schöne Moore mit hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit, „auch Hotspots der Biodiversität, zum Beispiel eine der wertvollsten Orchideenwiesen in Nordwestdeutschland.“ Dennoch sei es „auf keinen Fall verkehrt“, Beiträge zur Förderung der Artenvielfalt zu leisten. „Der Klimawandel ist ein Problem, das man wahrscheinlich kaum lösen kann. Beim Insektensterben sieht das vielleicht ganz anders aus.“ Die Landwirte, aber auch eine Vielzahl von Kommunen im Landkreis würden bereits an dem Thema arbeiten. Kanzelmeier stellte dar, wie man eine übernutzte Wegeparzelle (die landwirtschaftliche Nutzung reicht in den gemeindeeigenen Randstreifen hinein) über eine Einsaat zu einem Saumstreifen bringen kann: „Es geht darum, einen Bereich zu schaffen, der dauerhaft nicht bewirtschaftet und nicht wesentlich verändert wird, außer im Sinne einer Pflege.“ Dort seien „nicht die Blühmischungen der Landwirtschaft aufzubringen – die gehören auf die Ackerfläche nebenan – sondern Regiosaatgutmischungen, die natürliche Pflanzen enthalten, keine Kulturpflanzen.“ Die Blühstreifen seien auch wichtig, „aber die Vielzahl der Insekten brauchen einen Gesamtlebensraum, der sich nur über den Saumstreifen darstellen lässt.“ In der einfachsten, kostengünstigsten Variante (Saatgut und Einsatz von Spezialgerät) lässt sich laut Jan Kanzelmeier mit rund 350 Euro eine Fläche von 1 000 Quadratmetern entsprechend gestalten. Er riet dazu, nicht mehr genutzte Wege nicht einzuziehen und zu veräußern, sondern die Wegeparzellen à la Flurbereinigung zu tauschen, um an anderer Stelle Gestaltungsraum zu schaffen.

Er und sein Bruder würden planen, eine Ackerfläche auf der Wesenstedter Riede in eine Blühfläche umzuwandeln, „ich weiß, dass auch noch andere ganz aktiv sind.“ Kanzelmeiers fachliche Empfehlung an die Gemeinde lautete, in ein Feldflurmanagement einzusteigen, dabei die Landwirte/Jagdgenossenschaften einzubinden.

Henning Jürgens: „Eine wichtige Maßnahme, und angesichts der zum Teil ungenutzten Flächen, die wir haben, auch abseits von Wegen, bieten sich gute Chancen.“ Claudia Willenborg beantragte, in jeder Ortschaft der Gemeinde mit einem Saumstreifen anzufangen, 2 000 Euro für einen halben Hektar bereitzustellen. Für ein Feldflurmanagement sei der Wege-, Bau und Umweltausschuss prädestiniert, befand Hans-Jürgen Schumacher. Ausschussvorsitzender Jürgen Döpke betonte, dass es für den Erfolg notwendig sei, dass „die Landwirte an einem Strang ziehen.“ Sie gelte es zunächst zu informieren und zu überzeugen. In der Diskussion kamen die Ratsmitglieder überein, mit Pilotprojekten dort anzufangen, wo Anlieger freiwillig mitmachen. Sie beschlossen, die beantragten 2 000 Euro zu investieren – und in diesem Jahr loszulegen. ab