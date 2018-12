Gemeinde will Häuslebauer locken

Scholen - 10 000 Euro für den Bau eines Regenwasserkanals – das ist, neben dem zweiten Teilbetrag (11 700 Euro) der auf 25 Jahre verteilten Kostenbeteiligung am Breitbandausbau durch den Landkreis Diepholz, die einzige Investition, die im Haushalt 2019 der Gemeinde Scholen auftaucht. Der Kanal dient der Erschließung von zusätzlichen Grundstücken im Baugebiet Scholen-Mitte.

Dafür hatte die Gemeinde eine Fläche erworben, die laut Gemeindedirektor Helmut Denker drei weitere Bauplätze hergibt, die sofort vermarktet werden könnten. Da hier, abgesehen vom Regenwasserkanal, keine weiteren Erschließungskosten anfallen, hatten die Ratsmitglieder den Quadratmeterpreis auf 17 Euro festgelegt. Bei ihrer Sitzung am Mittwochabend im Gasthaus Brand machten sie sich allerdings – erneut – auch Gedanken über ein anderes Baugebiet: das im Ortsteil Blockwinkel, in Nachbarschaft des Dorfgemeinschaftshauses. Dort warten noch fünf Baugrundstücke zum Quadratmeterpreis von 23 Euro auf interessierte Häuslebauer. „Man will versuchen, für den Eigenheimbau in ,Blockwinkel City‘ zu werben“, teilt Helmut Denker mit, „mit einem Informationsschild im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses und einem weiteren an der Bundesstraße 61.“ Letzteres in mobiler Form auf einem Anhänger, um den Aufwand eines Genehmigungsverfahrens zu vermeiden.

Im Haushaltsplan 2019, den die Ratsmitglieder am Mittwoch einstimmig beschlossen, wird ein Jahresergebnis von 21 300 Euro prognostiziert. Die Einnahmen aus Steuern und Abgaben summieren sich auf 735 300 Euro (Ansatz 2018: 751 200 Euro), zu zahlende Umlagen auf 613 700 Euro (2018: 655 400 Euro). Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich zu Beginn des Jahres (vorbehaltlich des Abschlussergebnisses für das Haushaltsjahr 2018) auf 1 010 070 Euro – und sinkt bis Ende 2019 planerisch auf 871 370 Euro, da der Finanzhaushalt ein Defizit in Höhe von 138 700 Euro ausweist. Die Gemeinde Scholen ist schuldenfrei, Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen und die Hebesätze für die Grundsteuer A und B (jeweils 330 v. H.) und die Gewerbesteuer (350 v. H.) bleiben unverändert.

„Lärmaktionsplan“ sieht keine Aktionen vor

500 Kommunen hatte das Land Niedersachsen aufgefordert, einen Lärmaktionsplan zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie aufzustellen – darunter Scholen als einzige Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Schwaförden, wohl aufgrund der Lage an der B 61, vermutet Helmut Denker. Allerdings wohnt hier, anders als im benachbarten Neuenkirchen, kaum jemand unmittelbar an der Bundesstraße. Der Lärmaktionsplan, den der Rat einstimmig beschloss, stellt fest, dass die Lärmbelastung für keinen Einwohner oberhalb des jeweiligen Richtwertes liegt – und weist keine geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung aus. - ab