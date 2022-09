Gemeinde wächst um 1,7 Hektar

Von: Sylvia Wendt

Affinghausen: Vandalismus am „Becks-Baum-Treff“ / Bauherren fragen nach Straßenausbau

Affinghausen – Landleben heißt nicht immer heile Welt. Nein, auch in Affinghausen wird aktuell ein Fall von Vandalismus beklagt. Mit viel freiwilligem Engagement wurde der beliebte Treffpunkt am „Becks-Baum“ im Juli 2021 hergerichtet. Und nun das: Einige der geflochtenen Sichtschutzelemente wurden beschädigt, monierte Bürgermeister Jürgen Köberlein in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend im Jugend- und Sporthaus.

Repariert werden soll das Areal, Kosten dafür stehen nicht im Nachtragshaushaltsplan 2022, der mit einstimmigem Votum beschlossen wurde. Veränderungen zum ursprünglichen Haushaltsplan ergeben sich im Bereich der Steuern – etwa 34 000 Euro weniger an Gewerbesteuereinnahmen und ein Plus in Höhe von 9 600 Euro beim Einkommenssteueranteil, erklärte Gemeindedirektor Helmut Denker. Der Bestand der liquiden Mittel werde bis zum Ende des Haushaltsjahres auf 526 723 Euro sinken.

Köberlein fragte nach, wie der Stand der geplanten Baumaßnahmen an der Eitzer Straße sei. Die ursprünglich für die Moorheide eingestellten Gelder will die Gemeinde, wie bereits beschlossen, in die Sanierung der Eitzer Straße stecken. Dazu könne er nichts Genaues sagen, es sei im Moment schwierig, „was an den Start zu kriegen“, erklärte Denker.

„Dauerthema“ auf der Tagesordnung des Gemeinderates in Affinghausen ist die „Vereinfachte Flurbereinigung Engeln – Oerdinghausen“. Flurneuordnungen sind immer sensible Angelegenheiten, aber der Rat Affinghausen hatte in der zurückliegenden Sitzung den nicht eindeutigen Grenzverlauf in einer Zeichnung moniert und eine genaue Darstellung der Änderungen verlangt. Die liege nun vor, heißt es im Beschlussvorschlag. Ratsherr Thorsten Bremer hat recherchiert: „Exakt diesen Einwurf haben wir doch schon im März 2020 vorliegen gehabt – und ihn abgelehnt.“ Irritation. Bürgermeister Köberlein meint, es handele sich um einen ganz anderen Zusammenhang. Die Gemeinde hätte seinerzeit mehr Flächen abgeben sollen, vor allem auch gute. Eine exakte Klärung gab es nicht im Jugend- und Sporthaus: Mit sieben Ja-Stimmen und einer Enthaltung (Thorsten Bremer, es fehlte Ratsherr Hauke Logemann), wurde den Entwürfen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ArL), die das Verfahren begleitet, zugestimmt. Die Gemeinde „wächst“ dadurch um etwa 1,7 Hektar.

Affinghausen wächst auch im Hinblick auf die Einwohnerzahl. Kennzeichen dafür ist der Mangel an Bauplätzen beziehungsweise sind die bereits bebauten Bauplätze. In der Einwohnerfragestunde wollte ein Häuslebauer-Trio wissen, wie es um den Ausbau der Straße steht. Tatsächlich sind im Baugebiet an der Oberdorfstraße noch einige Bauplätze unbebaut – und das ausgerechnet am Eingang der Sackgasse. Unklar war am Donnerstag, wie die Bauabsichten der Grundstückseigentümer aussehen, auch angesichts der aktuellen Preisentwicklungen.

Und damit wann die Baustraße einer richtigen weichen wird. Einer der Bauherren erklärte auf Nachfrage: „Ich habe die Pflastersteine schon liegen, kann die aber natürlich nicht verlegen, weil ich die Straßenhöhe nicht kenne.“ Der Nachbar, Vater von drei Steppkes unter acht Jahren, hat dem Nachwuchs erklärt, dass der Zugang über die Garage erfolgt, weil dort die dreckigen Schuhe auszuziehen sind.

Am Donnerstag konnte keine Angabe gemacht werden, man liege aber noch im Zeitplan, für den Ausbau der Straße. Vorgaben wie der „Verkauf von mindestens 80 Prozent der Bauplätze“ und „zwei Jahre, nachdem der erste Bauherr fertig ist“ als Maßgaben sind erreicht. Der Rat will sich vor Ort informieren.