Gemeinde übernimmt Baulast für Straßenstück

Rat plant Laternen zwischen Ehrenburg und Wesenstedt

Ehrenburg – Die Gemeinde Ehrenburg will die Baulast für die Neuenkirchener Straße, zwischen der Tankstelle an der Hauptstraße in Ehrenburg und der Kreisstraße 5 im Ortsteil Wesenstedt, von der Samtgemeinde Schwaförden übernehmen. Es handelt sich um ein circa 800 Meter langes Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Ehrenburg und Neuenkirchen. Hintergrund ist das Bemühen um höhere Verkehrssicherheit.