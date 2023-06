Gemeinde Scholen investiert 30 000 Euro in Spielgeräte

Von: Sylvia Wendt

In Blockwinkel haben sich Anwohner für einen neuen Spielplatz eingesetzt – und bekommen ihn nun. Der Gemeinderat hat den Kauf der Geräte einstimmig beschlossen. © IMAGO/Hanno Bode

Scholen – Es darf gespielt werden in Blockwinkel und Scholen: Der Gemeinderat Scholen hatte in seiner jüngsten Sitzung die Spendierhosen an und kaufte Spielgeräte im Wert von über 30 000 Euro ein.

Sechs Spielgeräte sind eingeplant für den Spielplatz „Dillengrund“, dazu eine Picknick-Sitzgruppe. Für den Spielplatz „Scholen-Mitte“ soll es ein Sitzbank-Karussell geben und eine zweisitzige Metallwippe. Ab wann kann gespielt werden? „Die Firma hat Lieferzeiten von acht bis zehn Wochen ab Bestellung angegeben. Sie montiert die Geräte auch“, erklärt Bürgermeister Karl-Heinz Schwenn. Die Bestellung, so der Wunsch des Rates, soll umgehend nach dem Ratsbeschluss erfolgen. Der wurde am Dienstagabend einstimmig gefasst. In Blockwinkel sollen eine Metall-Vogelnest-Schaukel-Kombination, eine Metall-Sechseck-Kletterkombination, eine Metallrutsche mit Leiter, ein Sitzbankkarussell, zwei Federspielgeräte („Elefant“ und „Kuh“) sowie die Sitzgruppe einladen. Gesamtkosten für die Anschaffungen in Blockwinkel und Scholen insgesamt: 30 590,40 Euro.

Damit wird der Haushaltsansatz von 2 000 Euro überschritten, der in den Haushaltsplan 2023 eingestellt worden war. Der Betrag wird bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplanes 2023 überplanmäßig genehmigt.

Die Arbeiten rund um den Fallschutz auf dem Kinderspielplatz, der im Baugebiet „Dillengrund“, wie berichtet, neu eingerichtet wird, fallen in den Aufgabenbereich der Samtgemeinde Schwaförden. Aufgebaut wird in Blockwinkel noch ein Metallgitter, das den Spielebereich trennt von dem Teil des Grundstücks, den ein Anlieger nutzt für Pferdehaltung. „Er tut das in Absprache mit der Gemeinde“, betont Bürgermeister Schwenn, denn die müsse sich dafür nicht um die Pflege dieses Bereiches kümmern.

Die Spielgeräte ausgesucht hatte eine Gruppe, die aus den ursprünglichen Antragstellern und einigen der Ratsmitglieder bestand.

Die Zuwegung zum neuen Spielareal im Baugebiet „Dillengrund“ bleibt unberührt: Da sie nur wenige Meter lang ist, soll sie weiterhin Grasfläche bleiben. „Wir wollen keine weitere Fläche versiegeln“, kommentiert Karl-Heinz Schwenn.

Der Rat der Gemeinde Scholen tagte in kompletter Besetzung im Gasthaus „Dorfkrug“ in Anstedt. Das neunköpfige Gremium fasste auch die weiteren Beschlüsse einstimmig: Ein Bauherr hatte eine Ausnahme beantragt von den baugestalterischen Festsetzungen im Bebauungsplan „Dillengrund“. Darin festgelegt ist, dass Grundstücksbegrenzungen eine Höhe von 50 Zentimetern haben dürfen.

Die Bauherren, eine Familie mit Kindern, würden gerne einen Zaun mit einer Höhe von 80 Zentimetern errichten. Das dürfen sie nun. An dem Baugebiet werden zusätzlich zwei neue Straßenlampen aufgestellt, kündigte Bürgermeister Karl-Heinz Schwenn an.

Und berichtete von weiteren Ausgaben, die die Gemeinde, im Wortsinn, auf den Weg gebracht hatte: Etwa 15 Meter Betonspurbahn reparieren in Scholen, 40 Meter Wegereparatur in Anstedt sowie gut 100 Meter des Brokser Weges in Scholen summieren sich, laut Bürgermeister, auf gut 60 000 Euro an Aufwendungen – bisher liegen nur Kostenschätzungen vor, die Rechnungen stehen noch aus.