Gemeinde erwirbt „Molly’s Frischemarkt“

Das Objekt an der Hauptstraße will die Gemeinde von Marie-Luise Heider erwerben und dann verpachten, um den Fortbestand des Lebensmittelgeschäftes zu sichern. Foto: Behling

Ehrenburg – Im Bemühen, einen wichtigen Baustein der Grundversorgung vor Ort zu erhalten, macht Politik jetzt Nägel mit Köpfen: Die Gemeinde Ehrenburg wird Grundstück und Gebäude mit dem Lebensmittelgeschäft „Nah und gut – Molly’s Frischemarkt“, inklusive des Ladeninventars, erwerben. Über diesen Beschluss, den die Gemeinderatsmitglieder in vertraulicher Runde einstimmig trafen, informierte Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher im öffentlichen Teil von deren Sitzung am Mittwochabend in der Stocksdorfer Gaststätte Horstmann.

Nach der Ankündigung von Marie-Luise Heider, dass sie und ihr Ehemann Horst sich am Jahresende aus dem von ihnen 1991 eröffneten Geschäft zurückziehen, waren Perspektiven für dessen Erhalt im Mai Thema eines öffentlichen Treffens der Gruppe „Wir sind mittendrin – Gemeinde Ehrenburg“. In diesem Rahmen hatten zwei Ehepaare Interesse bekundet, das Geschäft ab Januar 2020 weiterzuführen (wir berichteten). „An einem Gespräch von Ratsmitgliedern mit dem Ehepaar Heider in der vergangenen Woche nahmen vier interessierte Parteien teil, zwei aus der Gemeinde Ehrenburg, zwei von außerhalb“, berichtet Hans-Jürgen Schumacher, „aber kaufen wollte das Objekt niemand.“ Der Verwaltungsausschuss habe im Anschluss beraten und die Empfehlung ausgesprochen, dass die Gemeinde den „Frischemarkt“ erwirbt. Mit Marie-Luise Heider habe man dann über den Kaufpreis verhandelt – und sie gab laut des Bürgermeisters Anfang dieser Woche grünes Licht für den „Deal“. Es sei vereinbart worden, die Summe, die die Gemeinde aufbringt, nicht zu nennen.

Die näheren Modalitäten – etwa die Höhe der Pacht und die Kriterien, nach denen aus den Bewerbern die künftigen Betreiber des Ladens ausgewählt werden – sollen bereits in zwei Wochen besprochen werden, kündigt Hans-Jürgen Schumacher an. „Wir wünschen uns, dass es eine Übergangsphase gibt, in der die Nachfolger sich einarbeiten können.“

Durch „ganz viel positives Feedback“ aus den Reihen der Zuhörer bei der gut besuchten Sitzung am Mittwochabend seien die Ratsmitglieder „bestärkt worden in dem, was wir tun“, stellt der Bürgermeister fest. Allerdings betont er, dass die Entscheidung allein noch lange kein Happy End sichert: „Es muss ein Ruck durch die Gemeinde gehen“, fordert er. „Die Einwohner müssen sich die Frage stellen: Was kann ich tun, damit der Laden dauerhaft fortbesteht?“ Für den gelte im Prinzip dasselbe wie für die örtlichen Vereine: „Ein Angebot kann nur existieren, solange es Nachfrage gibt. Ich wünsche mir, dass die künftigen Betreiber Unterstützung bekommen. Es ist ein Knochenjob – und die Konkurrenz aus umliegenden Kommunen wirft fast täglich ,bunte Blätter‘ in die Postkästen.“ ab