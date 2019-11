Gemeinde Ehrenburg ist „mittendrin“

Ehrenburg – „Ehrenburg ist mittendrin“, Arbeitskreis des Heimatvereins Kirchspiel Schmalförden, hat sich das Zusammenwachsen der Ortsteile und die gemeinsame Werbung auf die Fahnen geschrieben. Zweimal im Jahr kommen Einwohner, die an der positiven Entwicklung der Gemeinde interessiert sind, in diesem Rahmen zusammen. Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher begrüßte am Mittwoch 30 Mitstreiter in Sabrinas Schuh-Café (Wesenstedt), unter ihnen viele Vertreter der jungen Generation.

Die Zukunft des Lebensmittelladens, brennendes Thema des Treffens im Mai, ist inzwischen gesichert. Die Gemeinde hat die Immobilie erworben und sich unter vier Bewerbern für Ulrike und Henning Albers als Nachfolger von Marie-Luise und Horst Heider entschieden. Die Übergabe soll zum Jahreswechsel erfolgen.

Die Idee aus der Mitte der Versammlung, anlässlich des Abschieds von Familie Heider und der Begrüßung der neuen Pächter eine Feier auszurichten, wurde von allen Beteiligten positiv aufgenommen. Ulrike Albers stellte sich dem Arbeitskreis vor und erklärte auf Nachfrage, dass sie die Mitarbeiter übernimmt und auch die Verträge mit Schlachter und Bäcker bestehen bleiben.

Erstmals ist in der Gemeinde Ehrenburg die Ehrung verdienter Bürger geplant. „Vereine und Privatpersonen haben uns einige Vorschläge eingereicht, Meldeschluss ist der 15. November“, teilte Hans-Jürgen Schumacher mit. Der Grundgedanke sei, auch Einwohner „die üblicherweise in der zweiten oder dritten Reihe stehen“, in den Fokus zu rücken: „Ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz würde die Gemeinschaft nicht funktionieren.“ Die Ehrung soll im Rahmen der Weihnachtssitzung des Gemeinderats erfolgen.

Ehrenamtliches Engagement sei auch beim Kreiskönigstreffen 2021 gefragt, kündigte Thorsten Schulz, Präsident des Schützenvereins Stocksdorf, an. Er stellte das Gemeinschaftsprojekt der Schützenvereine Stocksdorf und Ehrenburg vor. Die Idee sei 2018 entstanden, in diesem Jahr habe man den Zuschlag bekommen. Die ersten Weichen seien gestellt, Hilfe bei der Großveranstaltung mit 2 500 Gästen erhoffe man sich aus der Mitte der Gewerbetreibenden und der örtlichen Vereine.

Auf der „Mittendrin-Sitzung“ vor einem Jahr hatte die Geschäftsführerin der Freiwilligenakademie Niedersachsen ein Projekt vorgestellt, das auch in Ehrenburg umgesetzt wird: Hartmut Löhmann und Gerd Rath werden in Kürze eine Ausbildung zu Dorfmoderatoren absolvieren. In dieser Funktion könnten sie Impulse für die Dorfentwicklung geben, Projektgruppen koordinieren sowie Prozesse in Gang bringen und begleiten.

2018 Jahr wurden 30 Taschen mit Informationsmaterial der Vereine und Gutscheinen von Gewerbetreibenden an Neubürger verteilt, die Resonanz ist überaus positiv. Dass Ehrenburg eine zukunftsfähige Gemeinde und in jeder Beziehung „mittendrin“ ist, will der Arbeitskreis auch nach außen darstellen. Eine große Mehrheit stimmte für die Teilnahme am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.