Gemeinde Ehrenburg befragt Bürger: Ist Carsharing gewünscht?

Von: Sylvia Wendt

Die Fragebögen zum Thema Mobilität verteilten (von links) Birgit und Hartmut Löhmann, Ina und Gerd Rath sowie Hans-Jürgen Schumacher. © Martina Kurth-Schumacher

Ehrenburg – Wie werden sich die Einwohner der Gemeinde Ehrenburg entscheiden? Ist ein Carsharing-Angebot gewünscht? Oder nicht? Zentrales Thema des Arbeitskreistreffens „mittendrin“ im April 2022 war die Mobilität auf dem Lande. Und die lässt zu wünschen übrig, besonders in der gut 50 Quadratkilometer großen Gemeinde Ehrenburg.

Ein Jahr später nun wird es ernst: Die Osterfeiertage nutzten die Dorfmoderatoren Hartmut Löhmann und Gerhard Rath sowie Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher samt Ehepartnerinnen nicht nur für einen gemeinsamen Radausflug einmal quer durch die Gemeinde, sondern von Haus zu Haus.

Verteilt wurden Fragebögen, um den Bedarf für einen Mobilitätsservice zu ermitteln. Wenn der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) kaum vorhanden ist, wie in der flächenmäßig großen Gemeinde Ehrenburg, wie sich dann fortbewegen? Bevor aber die Idee umgesetzt wird, soll der Bedarf ermittelt werden: Wird ein Mobilitätsservice genügend Unterstützer finden?

Auf die Idee des Carsharing waren die beiden Dorfmoderatoren Rath und Löhmann im Rahmen ihrer Ausbildung als solche gestoßen. Und hatten für das Treffen in Ehrenburg im April 2022, wie berichtet, Andreas Stänger (E-Mobilität im Gemeinschaftlichen Schlarpe) und Rolf Gruschinski (Verein Klein Schneen Mobil) eingeladen. Mobil sein auf dem Land – das ist für viele gleichbedeutend damit, mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein. Doch geht es auch umweltgerechter? Stänger und Gruschinski berichteten von einem E-Mobil für ihren Heimatort und einem speziell gegründeten Verein, der alles rund um die Nutzung koordiniert, inklusive vereinseigener Solaranlage zum „Tanken“. Man kann das Auto selbst fahren – oder einen ehrenamtlichen Fahrer bestellen.

Was wird in Ehrenburg gewünscht? „Wir hoffen auf eine große Beteiligung, um ein aussagekräftiges Feedback zu bekommen“, erklärt Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher, denn eine Planung „ins Blaue hinein“ soll es nicht werden. Unterstützung bei der Beschaffung und Unterhaltung eines E-Mobils hatte Volker Schmidt (Autohaus Schmidt) bereits zugesagt.

Nun sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Ehrenburg gefragt: „In euren Händen haltet ihr einen Fragebogen für eine umweltschonende Möglichkeit, mobil zu sein. Ein gemeinschaftliches Elektroauto soll als Alternative für das eigene Auto oder Zweitauto entdeckt und genutzt werden“, heißt es im Anschreiben an die (noch) mobilen Bürger.

Für jene Einwohner ohne eigenes Fahrzeug oder für Einwohner, die selber nicht mehr mobil sind, soll ein Fahrdienst eingerichtet werden – so die mögliche Alternative. Mobilitätsservice und Carsharing könnte in Ehrenburg bedeuten, dass ein eigenes Auto, das länger ungenutzt bleibt, abgeschafft werden kann, weil allen Interessierten das Elektroauto zur Verfügung stehen würde. „Das Fahrzeug könnte für einen bestimmten Termin reserviert werden“, lautet der Vorschlag.

„Alle abgegebenen Fragebögen werden vertraulich ausgewertet“, versprechen die Dorfmoderatoren Gerhard Rath und Hartmut Löhmann. Das Ergebnis werde bei der nächsten „Mittendrin“-Runde im Mai vorgestellt. Wichtig ist, dass die Fragebögen ausgefüllt bis spätestens zum 28. April vorliegen. Abgefragt werden Informationen wie der Anlass, Mobilitätsservice oder Carsharing zu nutzen: Ob für Fahrten zum Arzt, zu Behörden, zum Bahnhof oder für andere Zwecke. Oder aus allen diesen Gründen. Weitere Fragen, die geklärt werden: Ist die Höhe der Gebühr ein Kriterium für die Nutzung? Würde eine Fahrzeugauswahl gewünscht? Würden sich Fahrgemeinschaften als Nutzer ergeben? Wie soll der Service zu buchen sein: telefonisch oder online? Wie oft in der Woche würde der Service genutzt? Und zu welchen Tageszeiten? Abzugeben sind die ausgefüllten Fragebögen im Ehrenburger Dorfmarkt, in der Volksbank, bei Hartmut Löhmann, Gerhard Rath und Hans-Jürgen Schumacher oder per E-Mail (hartmutloehmann@online.de, gerhard.rath@ewe.net, schumacher.ehrenburg@t-online.de).