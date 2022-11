Gelungene Premiere für Männerfrühstück in Kirchengemeinde Sudwalde

Von: Sylvia Wendt

Gut besucht war die Premiere des Männerfrühstücks, zu dem nach Sudwalde eingeladen wird. © Peter Strauß

Sudwalde – Mehr Männer passen kaum in den Gemeinderaum, freuen sich Klaus Meyer und Georg Klusmann. Beide haben das erste „Männerfrühstück“ geplant. Diese Veranstaltung für die Herren im Alter über 65 Jahre in der Kirchengemeinde Sudwalde sei ein Wunsch gewesen, als „Kirche“ zum Zukunftstag geladen und um Wünsche gebeten hatte.

Meyer und Klusmann haben richtig „auf die Werbetrommel gedrückt“, haben herausgefunden, dass es rund 150 Männer „Ü 65“ in der Kirchengemeinde gibt. Die umfasst die Gemeinden Sudwalde und Affinghausen. Und der Gemeinderaum in Sudwalde, so viel sei verraten, fasst noch ein paar mehr Interessenten, die vielleicht bei der Premiere verhindert waren. Denn: Eine Wiederholung soll es geben. Zum Männerfrühstück wird jeweils für den ersten Donnerstag im Monat eingeladen. Der nächste Termin ist demnach der 1. Dezember, 9 Uhr im Sudwalder Gemeindesaal. Als Referentin ist Buchbindemeisterin Sabine Rasper vom „Atelierhof Scholen 53“ zu Gast. Das Männerfrühstück werde zunächst für das Winterhalbjahr geplant. Ob eine Sommerpause eingelegt wird – das entscheide die Nachfrage der Teilnehmer.

Neben dem gemeinsamen Frühstück ist immer auch ein Referat geplant. Zum Auftakt war Anita Christians-Albrecht eingeladen. Sie hat über viele Jahre als Pastorin gearbeitet, ist seit fünf Jahren Beauftragte für Altenseelsorge in der Landeskirche Hannovers und leitet Fort-, Aus- und Weiterbildungen. Mit Vorträgen hebt sie das Thema „Alter“ in der Kirche und in der Gesellschaft heraus. Ihr Motto in Sudwalde: „Alt werden ist nichts für Feiglinge – Alt werden ist ein Geschenk und eine Chance“.

Anita Christians-Albrecht begeisterte mit ihrem Referat in Sudwalde. Georg Klusmann dankte ihr herzlich. © Peter Strauß

Anita Christians-Albrecht berichtete über Lebensphasen, veränderte Familienstrukturen, Pflegebedarf und Pflegebedürftigkeit sowie den Umgang mit Demenz-Erkrankten. Wie gegen die Einsamkeit bei älteren Menschen angegangenen werden kann, erklärte die Referentin und wies auf viele Initiativen hin, die sich in der Thematik engagieren. Laut Anita Christians-Albrecht zeigen viele Statistiken, dass sich das „Altwerden“ im Vergleich zu früher verändert hat: „Die verschiedenen Facetten des Älterwerdens stellen die Altenseelsorge vor völlig neue Herausforderungen. Sie bieten darüber hinaus aber auch hervorragende Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.“

Nach dem ersten Teil des Vortrages wurde gefrühstückt. Die Tische hatten zwei Damen eingedeckt, überwiegend mit regionalen Produkten: „Elfriede Klusmann und Siegrid Goldschrafe hatten ein tolles Buffet bereitgestellt und hervorragend das Management in der Küche übernommen“, lautete das Lob der Herren.

Gut gestärkt ging es in die zweite Runde des Vortrages, der die Teilnehmer sehr begeisterte. Anita Christians-Albrecht nahm sich anschließend Zeit, um individuelle Fragen der Männer zu beantworten.