Gelder für Heizung, Führerscheine, Planungen

Von: Sylvia Wendt

Retten, Löschen, Bergen, Schützen – das sind die Aufgaben der Feuerwehr.

Feuerwehrausschuss empfiehlt Ausgaben für 2023

Schwaförden – Sechs Minuten, dann war die jüngste öffentliche Sitzung des Feuerwehrausschusses der Samtgemeinde Schwaförden beendet. Mit einer einstimmigen Empfehlung an den Samtgemeinderat, den Teilhaushaltsplan 2023 für den Bereich „Feuerwehr“ zu beschließen.

Zurück blieben nach diesen sechs Minuten über 25 Bürger, darunter eine Vielzahl an aktiven Einsatzkräften, mit Fragen, die unbeantwortet bleiben, weil, erneut, keine Einwohnerfragestunde auf der Tagesordnung stand. Der Ausschuss tagte ohne seinen Vorsitzenden Jürgen Döpke, dessen Stellvertreter Rainer Klusmann die Sitzung leitete. Als Vertreter für Döpke nahm Ratsherr Holger Brüning teil.

Zumindest eine Nachfrage seitens der Berichterstatterin wurde, außerhalb des Protokolls, beantwortet. Cord Hartau, kommissarischer Gemeindebrandmeister und qua Amt Mitglied des Gremiums, erklärte die geplante Einrichtung einer sogenannten „Befehlsstelle“ für die Samtgemeinde. Beim Sturmwochenende im Frühjahr haben örtliche Einsatzleitstellen in den Kommunen die kreisweite Leitstelle entlastet und geringfügigere Einsätze direkt vor Ort koordiniert, etwa die Vielzahl an Ästen und umgestürzten Bäumen auf Straßen. Im Haushalt eingeplant sind 6 500 Euro – und Hartau ist auf der Suche nach Einsatzkräften, die sich im Ernstfall in der Befehlsstelle einfinden und die Einsätze der Ortsfeuerwehren koordinieren. Angedockt sein soll diese Stelle in Schwaförden. Laut Hartau fehlt es noch an Ausrüstung – eher bürotechnisch, etwa Laptops.

Weitere Ausgabe: Die Samtgemeinde übernimmt die Führerscheingebühren, die anfallen, weil Einsatzfahrzeuge aufgrund der Tonnage den Lkw-Führerschein erfordern – 11 000 Euro stehen dafür im Haushaltsplan.

Für die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes, wie vom Samtgemeinderat beschlossen, sind je 20 000 Euro für die Jahre 2023 bis 2026 (soweit reicht die tabellarische Fortschreibung im aktuellen Haushaltsplan) eingeplant. Weitere 5 000 Euro stehen bereit für die Anschaffung eines zusätzlichen Alarmsystems (und ein fast gleicher Betrag in den Folgejahren) – jedoch: Weder die Ausschussmitglieder noch Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker erläuterten, um welches System es sich handeln wird, wann es eingeführt wird.

Schriftliche Anfragen zu den einzelnen Ausgaben blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Die Installation eines elektrischen Tores am Gerätehaus in Sudwalde sowie der Einbau einer Hackschnitzelheizung am Gerätehaus in Schwaförden sind ebenfalls eingeplant. Laut Haushaltsentwurf sind für das Tor 7 000 Euro angesetzt. Zum Einbau der neuen Hackschnitzelheizung ist weder ein Preis bekannt gegeben worden, noch ein Zeitplan.

Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker erklärte bei der Kurzvorstellung der Haushaltszahlen, dass manches Vorhaben „im Zweifelsfall durch einen Einzelbeschluss“ auf den Weg gebracht werde. In Bezug auf die sich auflösende Ortsfeuerwehr Schweringhausen (wir berichteten) erklärte Denker, dass nach dem Rücktritt des Kommandos etliche Austritte erfolgt seien und keine Mindeststärke erreicht werde. Es sei die Feuerwehrsatzung zu ändern, was im ersten Quartal 2023 anstehe. Die Austritte würden zum 31. Dezember 2022 wirksam. Laut Denker wollen die drei anderen Ortsfeuerwehren der Gemeinde Ehrenburg den Brandschutz übernehmen, anzupassen sei die Brandschutz- und Ausrückeordnung.