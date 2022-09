Geld für Grunderwerb in Stocksdorf

Von: Sylvia Wendt

„Ehrenburg MIttendrin“ lädt ein zur Dorfversammlung am Montag, 26. September, ab 19.30 Uhr im Landhaus Kastens. Thema: Die drohende Schließung der Bank-Filiale. © Wendt, Sylvia

Ehrenburger Rat befasst sich mit Haushalt und Forderungen von Häuslebauern

Ehrenburg – Puh, es brodelt in der Gemeinde Ehrenburg. Und das liegt nicht an einer Bohrung nach Erdgas im Wietingsmoor. Dieses Mal jedenfalls nicht. Die jüngste Sitzung des Gemeinderates besuchten erneut etliche Anwohner, die hier ihren Traum vom Leben auf dem Land realisiert haben. In der Annahme, sie behielten den jetzt noch vorhandenen „Blick ins Grüne“. Eine gute Stunde gingen Argumente in der Einwohnerfragestunde hin und her. Behauptungen hier, Kommentare dort, Vorwürfe wurden in den Raum geschmissen.

Dabei ist es in Ehrenburg in Sachen „Entwicklung der Wohnbebauung“ nicht anders, als anderswo: Im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Schwaförden ist potenzielles Bauerwartungsland gekennzeichnet. Ob es zur Bebauung kommt, bleibt offen – aber eine Option. Grunderwerb für neue Bauplätze zu tätigen, ist eine Aufgabe, die der Rat einer Gemeinde eben nicht in aller Öffentlichkeit wahrnimmt. Vertraulich werden Verhandlungen geführt, Optionen geklärt, Planer befragt: Die Vorbereitungen sind grundsätzlich nicht öffentlich und finden ohne Bürgerbeteiligung statt. Aktuell geistern durch Ehrenburg Gerüchte, scheinbar, und der Rat sieht sich schon in der zweiten öffentlichen Sitzung gezwungen, auf die Bremse zu treten: „Es sind viele Sachen noch zu klären und wir können zu diesem Zeitpunkt nichts sagen“, heißt es seitens des Gremiums. Aber auch: „Wir wollen uns nach vorne entwickeln und stehen für eine transparente Entscheidungsfindung“, wiederholte Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher den Vorsatz, den er namens des Rates bereits öfters geäußert hatte. Ob nun ein Baugebiet dort entsteht, wo sich jetzt noch Feld und Wiese befinden, ist noch nicht amtlich. Wenn Pläne spruchreif seien und vorgestellt werden könnten, werde das geschehen. Auf den Blick ins Grüne pochen die neuen Häuslebesitzer schon jetzt lautstark.

Eigentlich stand auf der Tagesordnung für den Rat, der ohne Bernd Kramer und Heiko Osterloh tagte, der Nachtragshaushaltsplan 2022. Eingepflegt wurden, neu, 22 300 Euro für Grunderwerb in Stocksdorf: Bürgermeister Schumacher bestätigte, dass es sich um Grunderwerb handele für die dort geplante Krippenerweiterung. Etwaige Pläne am Standort würden mit dem Planer und dem Team der Kita besprochen. Eingestellt sind zudem 3 300 Euro für die Ausstattung des Spielplatzes „Am Weidekamp“. Der Nachtragshaushaltsplan wurde einstimmig genehmigt. Weitere Gelder wird die Gemeinde für einen weiteren Spielplatz einplanen müssen: Das 783 Quadratmeter große Areal im Ortsteil Wesenstedt, im Baugebiet „Hinter den Höfen“, 1980 hergerichtet, weist laut Mitteilung der Verwaltung derzeit eine Tischtennisplatte, eine Zweier-Balkenwippe, einen Turm mit Rutsche, eine Doppelschaukel und eine Federwippe auf. Eine Bank aus Recyclingkunststoff sei im Mai bestellt worden, werde jedoch erst im Oktober 2022 geliefert, heißt es seitens der Verwaltung. Für diesen Spielplatz will der Rat der Gemeinde Ehrenburg analog zu den anderen verfahren, sprich: Eine Arbeitsgruppe wird sich mit der Thematik befassen und Vorschläge zur Umgestaltung erarbeiten. Mittel dafür sollen im Haushaltsplan 2023 eingestellt werden. Der Spielplatz steht auf dem Tourenplan der für Februar 2023 geplanten nächsten Bereisung durch den Wege-, Bau- und Umweltausschuss.

Nachgefragt, was mit dem sogenannten „Hensing-Haus“ im Ortskern von Schmalförden passiert, das die Gemeinde gekauft hat: Es werde nach der noch laufenden Maisernte abgerissen. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest.

Fest steht hingegen das Datum für den nächsten Dorfabend von „Mittendrin“: Am Montag, 26. September, geht es um 19.30 Uhr um die drohende Schließung der Volksbank-Filiale an der Hauptstraße.