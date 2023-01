Gehweg wird saniert – aber zunächst ist die Schwafördener Dorfstraße dran

Von: Sylvia Wendt

Die Dorfstraße in Schwaförden soll 2023 saniert werden, dann folgt der Gehweg. © S. Wendt

Schwaförden – „Der Haushaltsplan ist unspektakulär, und die Investitionen sind überschaubar“, kommentiert Schwafördens Bürgermeister Gerd Göbberd die Finanzen der Gemeinde für das Jahr 2023.

Zwar weise der Haushaltsplan im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 95 200 Euro auf, der könne jedoch durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Eine Kreditaufnahme sei nicht erforderlich, hatte Kämmerer Svend Kafemann dem Rat in den Plan der (übrigens schuldenfreien) Gemeinde geschrieben.

2,2 Millionen Euro habe die Kommune „auf der hohen Kante“, die genaue Höhe der liquiden Mittel könne noch nicht angegeben werden – das Haushaltsjahr 2022 war zum Sitzungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Erwartet werden für 2023 indes Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von fast 1,2 Millionen Euro, der Anteil an der Einkommenssteuer der Gemeinde wird mit gut 760. 000 Euro angenommen. Das Gros der Einnahmen verbleibt bei der Gemeinde, da die Samtgemeindeumlage bei nur 42 Prozent und damit im landkreisweiten Vergleich sehr niedrig liegt. Dennoch gilt auch für die Gemeinde Schwaförden: Je höher die Einnahmen ausfallen, desto höher fallen auch die Umlagezahlungen aus. „Und deshalb sollten unsere Rückstellungen auch höher ausfallen“, erklärt Göbberd die Zurückhaltung bei Investitionen. Im Haushaltsplan eingestellt sind deshalb zunächst „nur“ 16. 200 Euro jährlicher Anteil am Breitbandausbau, 1 000 Euro für eine Schaukel für den Spielplatz Mallinghausen sowie weitere Investitionen in die Infrastruktur im Baugebiet „Im Südfeld“ in Höhe von 25. 000 Euro. „Und dann haben wir ja noch einiges vor, das wir über den Nachtragshaushalt darstellen“, erklärt Göbberd.

Ein bisschen was von „einigem“ stand auf der Tagesordnung, nachdem der Rat den Haushaltsplan 2023 einstimmig (es fehlte: Ratsherr Rolf Imholze) genehmigt hatte.

Etwa die Gehwegsanierung auf der Nordseite der Dorfstraße. Der Rat hatte zunächst den Bereich an der ehemaligen KSK in Augenschein genommen und für die Sanierung eines etwa 180 Meter langen Abschnitts einen Kostenvoranschlag aufstellen lassen.

Aber eigentlich ist der Bürgersteig von der Kreuzung bis zur Einmündung zum Dorfgemeinschaftshaus durchgehend in schlechtem Zustand. „Da gibt es viele Absackungen“, bestätigt Göbberd. Der Kostenvoranschlag für die 182 Meter – genauer: Eine Sanierung auf einer Breite von 1,20 Metern – würde fast 33. 000 Euro kosten.

Der Umfang der etwa 800 Meter langen Strecke ab der Kreuzung mit der Landesstraße 202 bis zum Dorfgemeinschaftshaus überschreitet das einfache Vergabeverfahren – der Auftrag muss deshalb öffentlich ausgeschrieben werden. Das soll über den Wegezweckverband Syke erfolgen. Der Beschluss umfasst die Sanierung des gesamten Gehweges.

Einen Finanzrahmen oder eine zeitliche Vorgabe hat der Rat nicht vereinbart. Göbberd erinnerte vielmehr daran, dass die Sanierung der Kreisstraße 11/Dorfstraße, geplant eigentlich für 2022, auf das Jahr 2023 verschoben wurde und nun nicht erst der Gehweg und dann die Straße saniert werden solle. sis