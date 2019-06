„Geht verantwortlich mit euch und euren Chancen um“

Festlicher Abschied für 40 Absolventen der Oberschule Schwaförden/Ehrenburg

+ Mit Akrobatik beeindruckten die Achtklässler. Foto: Kurth-Schumacher

Ehrenburg – Freude und Abschiedsschmerz, musikalische „Lachnummern“ und besinnliche Worte: Die Entlassfeier der Oberschule Schwaförden am Standort Ehrenburg, in deren Rahmen 40 Absolventen am Freitagmorgen ihre Abschlusszeugnisse erhielten, bot eine Mischung von allem und sorgte damit für eine sprichwörtliche Achterbahnfahrt der Gefühle.