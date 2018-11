„Es geht nur Miteinander“

Scholen - Zur jüngsten Versammlung des Fördervereins „Miteinander“ der Drei-Freunde-Grundschule Scholen hätte Vorsitzende Martina Sommer gerne mehr Teilnehmer begrüßt – war es doch ihre letzte Versammlung als „Chefin“.

Zur Versammlung im Gasthaus Ute Mohrmann war auch Schulleiterin Renate Mohrmann erschienen. Martina Sommer gab nach sechs Jahren an der Spitze ihre Tätigkeit in erfahrene Hände ab. Ihre Nachfolgerin wurde Sonja Winte.

Ebenfalls neu besetzt wurden die Posten der stellvertretenden Vorsitzenden: Hier folgt Corinna Köppen folgt auf Kathrin Kemker. Als Schriftführerin löst Swantje Haalk Susanne Schweneker ab. Kassenwartin bleibt Simone Hörmann, die das Amt im vergangenen Jahr übernommen hat. Die scheidenden Vorstandsmitglieder bekamen ein kleines Präsent von Sonja Winte überreicht.

Doch damit waren noch nicht alle Posten besetzt: Der neue Beirat besteht aus Ilona Wiegmann, Anne Cordes, Kathrin Kemker und Inga Lammertz. Kassenprüfer für 2019 wurden Kathrin Kemker und Anne Cordes.

Unterstützung bei Aktionen

Die verschiedenen Aktionen des Fördervereins, die beibehalten werden sollen, wurden besprochen: Die Ausrichtung des Karnevals und des Flohmarktes in Sudwalde, das Waffelnbacken in der Schule beim Weihnachtsbasteln oder die Kaffeetafel beim Flohmarkt in Scholen.

Außerdem wurde das Klettergerüst auf dem Schulhof am Standort Scholen dank des Fördervereins erneuert.

Zusätzliche Termine, die der Förderverein aktiv oder finanziell unterstützt, sind außerdem eine Recyclingshow für die Schüler im November 2018, der Lesewettbewerb im Februar 2019, der Versorgungsstand bei den Bundesjugendspielen im Sommer 2019, die Geschenke für Erst- und Viertklässler, sowie die finanzielle Beteiligung, um für alle Schüler einen Schulplaner anzuschaffen.

Der neue Vorstand hofft auf eine angenehme Zusammenarbeit und viele engagierte Eltern und Freunde der Schüler, die mit ihrer Mitgliedschaft helfen, solche Aktionen weiterhin zu fördern und damit überhaupt erst möglich zu machen. - r./sis