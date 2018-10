Geheimnis am Klosterbach

Neuenkirchen - Seit Jürgen Sandkuhl seine familiären Wurzeln in der Gemeinde Neuenkirchen gefunden hat, ist die Erforschung und Dokumentation der Heimatgeschichte „sein Ding“. Jüngstes Projekt des Leesters: Die verschwundene Mühle am Klosterbach.

Jürgen Sandkuhl ist Mitglied des Heimatvereins Neuenkirchen. Zusammen mit drei Mitstreitern aus dessen Reihen versucht er zurzeit herauszufinden, ob es am Klosterbach, nördlich von Neuenkirchen, eine Wassermühle gegeben hat. Sandkuhl war auf Aussagen wie „Opa hat das immer erzählt“ gestoßen; der Überlieferung nach soll die Mühle oberhalb von „Stirps Brücke“ (heute Klosterbachbrücke) gestanden haben.

Die Literatur über Mühlen in der Region erwies sich als wenig aufschlussreich. Jürgen Sandkuhl: „Wie so oft bei historischen Themen, scheint ein Autor vom anderen abgeschrieben zu haben, denn die Hinweise gleichen sich häufig im Wortlaut. In diesem Fall vermischten sich die Fakten zur Nienstedter Wassermühle mit denen der Mühle am Klosterbach.“

Ein wiederkehrender Hinweis galt dem alten Mühlenweg, der von der Heerstraße (Bundesstraße 61) bis zu Stirps Brücke verlief.

Harte Beweise für die damalige Existenz einer Mühle am Klosterbach fand Jürgen Sandkuhl beim Katasteramt Sulingen. Die Namen der Flurstücke in diesem Bereich – „Möhlenkamp“ und „Bei dem Mühlenkampe“ – geben Aufschluss über die einstige Nutzung. Darüber hinaus hieß das Wegstück zwischen Heerstraße (Bundesstraße 61) und Klosterbachbrücke, bis zur Umbenennung in „Am Klosterbach“, über Jahrhunderte „Mühlenweg“.

Jürgen Sandkuhl geht davon aus, dass der Standort der Mühle im oberen Drittel des Klosterbaches, zwischen der Klosterbachbrücke und der Kreisstraße, gelegen hat. „In der Karte der Preußischen Landesaufnahme aus dem 19. Jahrhundert ist eine Brücke eingetragen, die buchstäblich ins Nichts führt“, sagt der Heimatforscher: „Dort war und ist ein Bruchgelände; das spricht dafür, dass dort die Mühle gestanden haben könnte.“

Innerhalb der „Mühlenkommission“ des Heimatvereins gibt es auch andere Vermutungen. Die Topografie des nördlich gelegenen Geländes ähnelt am ehesten einem Kamp. Dieser ist als ein mit einem bepflanzten Erdwall eingefriedetes Areal definiert. Auch das Gelände bei der Klosterbachbrücke ist nicht auszuschließen, durch die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung können jedoch keine konkreten Hinweise gefunden werden.

Die Arbeitsgruppe des Heimatvereins hat die Archive „durchgeforstet“, Mühlenliteratur, Hoyaer Urkundenbücher und die Preußischen Statistiken durchgearbeitet sowie Hofbewohner in der Nähe befragt und historische Karten der Katasterämter ausgewertet. Jürgen Sandkuhl: „Wir sind bei unseren Recherchen allen Hinweisen nachgegangen, konnten das Geheimnis der Mühle am Klosterbach aber nicht abschließend lüften.“

Seine Mitstreiter und er glauben dennoch fest an ihre Existenz. Wer ihre Vermutung durch Hinweise stützen kann, sollte sich mit Jürgen Sandkuhl (Tel. 04 21 / 80 34 21, E-Mail: jsleeste@t-online.de) oder mit dem Heimatvereinsvorsitzenden Prof. Manfred O. Hinz (E-Mail: mhinz@uni-bremen.de) in Verbindung setzen. - mks