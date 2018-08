Heimatverein Kirchspiel Scholen hofft auf Ausbau des Dachbodens – und mehr Platz

Scholen - Die Besucher der Heimatstube stimmten Vorsitzendem Rainer Degen zu: Gebrauchsgegenstände von Anno dazumal laden zu einer spannenden Gedankenreise in alte Zeiten ein.

Am Sonntag gewährte der Heimatverein Kirchspiel Scholen einen Blick in seine Räume, in der sich ungezählte Exponate drängeln – ein buntes Sammelsurium an Büchern, Möbeln, Kleidungsstücken und Dingen des alltäglichen Lebens, die die Vergangenheit aufleben lassen.

Zu den aktuellen Neuzugängen gehören etwa eine Kamera aus den 1950er Jahren, der Stammbaum der Familie Bokelmann aus Bokel (Anstedt) oder die rund einhundert Jahre alten Monatshefte für Norddeutsche Heimatkunde und Leben, die Manfred Schimpf dem Heimatverein zur Verfügung gestellt hat.

Auch für Frack und Wams und einen Fahrradkindersitz aus Korbgeflecht, letzterer vermutlich ein Vorkriegsmodell, muss Platz geschaffen werden.

„Wir versuchen einzusortieren“, sagt Rainer Degen. Laut Inge Rademacher schlummern viele Exponate in Schränken – in der Heimatstube oder privat bei den Mitgliedern.

Man hoffe auf den von der Kirchengemeinde angekündigten Ausbau des Dachbodens: „Wir könnten den Platz mühelos füllen und die Ausstellung übersichtlicher und ansprechender präsentieren.“

Im „Konfirmandensaal“ zeigte der Heimatverein Arbeiten von Anneliese Siemering, die Leinen und Baumwollstoffe nach alter Tradition zu Tischdecken, Taschen, Brotkörben oder Spruchbändern verarbeitet hat. „Kreuzstiche oder aufwändige Stickereien, damals mühsame Handarbeit, sind heute mit der elektrischen Nähmaschine möglich“, erklärte Ilse Renzelmann, die die Verkaufsausstellung seitens des Heimatvereins betreute, das Motto „Altes Leinen, neue Technik“. Man könne der Phantasie freien Lauf lassen, die neuen technischen Möglichkeiten seien nahezu unbegrenzt. - mks