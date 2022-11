Ganztag in Scholen und Sudwalde?

Von: Sylvia Wendt

Kaum zu erkennen ist die Laufbahn an der Grundschule in Scholen. Archi © S. Wendt

Drei-Freunde-Grundschule stößt Vorbereitungen auf 2026 an

Schwaförden – Der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung sowohl in Horten als auch in offenen und gebundenen Ganztagsschulen – er gilt ab dem Jahr 2026. Vorbereiten will sich auch die Drei-Freunde-Grundschule in Scholen und Sudwalde, die mit einer besonders großen Hürde startet: Sie ist noch keine Ganztagsschule.

Mit der Neuordnung der Grundschulstandorte in der Samtgemeinde Schwaförden gibt es seit dem Schuljahr 2007/2008 den Zusammenschluss der Grundschulen Scholen, Ehrenburg und Schwaförden am Standort Scholen. Seit dem Schuljahr 2016/2017 gehört auch die Grundschule Sudwalde als Außenstelle dazu. Aktuell werden die 1. und 2. Klassen in Sudwalde unterrichtet, die 3. und 4. Klassen in Scholen.

Mit der Bitte um bauplanerische Fachkompetenz und um die Räume an den beiden Standorten schulpädagogisch sinnvoll zu planen, hatte Schulleiterin Renate Mohrmann beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung nachgefragt – und Unterstützung zugesagt bekommen. Ein Treffen vor Ort sei für Januar geplant.

Ein Vorgehen, das Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker in der Sitzung des Schulausschusses des Samtgemeinderates Schwaförden am Donnerstag kritisierte: „Der Zeitraum ist bekannt und wir wollen an dem Thema arbeiten.“ Zunächst sei der Raumbedarf zu klären und man müsse auf die Schülerzahlen gucken.

Für Ratsherrn Hans-Jürgen Schumacher ist der Schulausschuss durchaus das Gremium, an das sich Schulleitung wenden könne. „Ich empfinde das nicht als Druck, sondern gut, dass wir das mal gehört haben.“ Man könne sich nicht genug Rat einholen.

Den Raumbedarf klären, das will auch Renate Mohrmann – mit Blick auf zwei Standorte sind Bauarbeiten jeglicher Art für sie verknüpft mit den ebenfalls laufenden Planungen rund um die Erweiterung der Kindergartenstandorte. Denn: In Sudwalde teilen sich Schule und Kita ein Haus. „Gemeinsame Nutzungsbereiche könnten für eine kostengünstige und praxisnahe Lösung sorgen“, hatte sie in einem Schreiben an die Verwaltung erklärt. „Das Landesamt zeigt Möglichkeiten auf in Bezug auf die Nutzung von bestehenden Gebäuden und Räumen – und was auf die Schullandschaft in Zukunft zu kommt“, betonte sie in der Sitzung, dass es nicht allein um genügend Räume geht, sondern auch darum, wie diese zu gestalten sind. Eine von Eltern gewünschte Nachmittagsbetreuung samt Mittagsverpflegung bietet das Team des Hortes, der räumlich angegliedert ist an die Grundschule Scholen. Vor Jahren habe es eine Umfrage gegeben, die Eltern hätten sich gegen eine Ganztagsschule ausgesprochen. Das Konzept dafür wanderte in die Schublade. Zahlen, die den aktuellen Bedarf aufzeigen, gibt es nicht. Eine Umfrage müsste erst durchgeführt werden. Sie wäre sicherlich auch deshalb interessant, da die Mitgliedskommunen allesamt über eine rege Bautätigkeit berichten, neue Baugebiete ausgewiesen haben. In die räumliche Planung von Schule gehört im Hinblick auf die Ganztagsbetreuung auch Platz für die Mensa an beiden Standorten, ebenso Rückzugsbereiche. Frage ist auch: Bleibt es bei beiden Standorten? Wie Renate Mohrmann in der Sitzung erinnerte, ist die Zusage seitens des Landesamtes für eine Grundschule mit zwei Standorten in Scholen und Sudwalde unbefristet, werde aber alle paar Jahre überprüft. Zwar habe man jetzt drei Jahre Zeit – aber die können kurz werden, erklärte Hans-Jürgen Schumacher.

Laufbahn und Sprunggrube in Scholen: Schwenn ruft zur Eigeninitiative auf Zum Einsatz gerufen sind die Mitglieder des Schulausschusses der Samtgemeinde Schwaförden, des Bauhofes – und des Gemeinderates Scholen, den Bürgermeister und Ausschussmitglied Karl-Heinz Schwenn kurzerhand „dienstverpflichtete“: Die Laufbahn an der Grundschule in Scholen soll wieder hergerichtet werden, in Eigenregie. Die Tartanbahn samt Sprunggrube ist, wie berichtet, nicht mehr zu nutzen, voller Löcher und überwachsen. Die Mitglieder des Ausschusses, der am Donnerstag unter Leitung seiner Vorsitzenden Anke Schockemöhle im Rathaus tagte, diskutierten eifrig über das Thema, denn die Herrichtung ist eine teure Sache: Kostenschätzungen zufolge würde eine neue Tartanbahn unter Beibehaltung der aktuellen Maße rund 87.000 Euro kosten. Laut Empfehlung des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung genüge für die Laufbahn eine Länge von 80 Metern. Ein Alternativangebot, für eine Aschenbahn, liege bei knapp 23.000 Euro. Gelder, die Ratsherr Karl-Heinz Schwenn durch Eigeninitiative einzusparen aufrief. Er erinnerte daran, dass die Laufbahn im Schatten liege und im Winter nicht genutzt werde. „Wir können das Geld woanders gebrauchen. Etwa für die Anschaffung von digitalen Tafeln.“ Benötigt werde die Laufbahn nach den Osterferien, erklärte Schulleiterin Mohrmann. Stichtag für die Herrichtung wäre demnach der 12. April 2023.