Gabelstapler löst Großbrand aus

Feuerwehrübung in Affinghausen mit 72 Einsatzkräften: Beobachter sind „sehr zufrieden“

+ Die Einsatzstelle in Affinghausen muss ausgeleuchtet werden. Fotos: Feuerwehr

Affinghausen – Es ist 18.34 Uhr, als die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Affinghausen auf das Gelände der Firma Bröring an der Sulinger Straße gerufen werden. Als Grund wird ihnen der Brand einer Lagerhalle genannt. Beim Eintreffen stellen die Einsatzkräfte fest, dass die Lagerhalle Feuer gefangen hat - durch einen in Brand geratenen Gabelstapler. Das Feuer dehne sich immer weiter aus und ein Mitarbeiter teilt mit, dass drei Personen vermisst werden. Dramatisch ist auch, dass sich eine Person in der Lagerhalle nicht selbst befreien kann – sie ist eingeklemmt.