Fuhrpark unter einem Dach

Schwaförden - Die drei Einsatzfahrzeuge der Technischen Einsatzleitung (TEL) Süd der Feuerwehr des Landkreises Diepholz – der Einsatzleitwagen mit Anhänger, ein Mannschaftstransportwagen und ein Motorrad (für Erkundungsfahrten und die Einheitenleitung in schwierigem Gelände) – sind erst seit wenigen Jahren alle in Schwaförden stationiert. Positiv, da der Großteil der 30 aktiven Mitglieder dieser Einheit aus den Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde Schwaförden stammt, stellt TEL-Leiter Andre Hillmann fest. Allerdings sind die Fahrzeuge nicht unter einem Dach vereint.

Der Einsatzleitwagen ist im Feuerwehrhaus untergebracht, der Mannschaftstransportwagen in einer angemieteten Halle der ehemaligen Molkerei, ebenso das Motorrad – eigentlich: „Im Winter lagern wir es in der FTZ Wehrbleck ein, da die Halle nicht beheizt ist“, erklärt Hillmann. Seitens des Landkreises ist nun beabsichtigt, für den TEL-Fuhrpark eine Halle aufzubauen, „eine ,gebrauchte‘, die mal in Bassum stand und als Möbellager diente“, weiß der TEL-Leiter. „Da sind wir froh – und die Ortsfeuerwehr sicherlich auch, sie hat dann mehr Platz.“

Der ursprüngliche Plan, die Halle neben das Feuerwehrhaus zu setzen, lässt sich nicht realisieren. Stattdessen stellt die Samtgemeinde Schwaförden ein Grundstück ganz in der Nähe, gegenüber des Bauhofes, zur Verfügung: 1 500 Quadratmeter Fläche, die ihr teils bereits gehörten, teils vom Bauunternehmen Koldewei erworben wurden.

Es sehe gut aus für das Projekt, auch wenn der letzte Beschluss seitens der Kreispolitik noch ausstehe, gab Torsten Borgstedt, Abschnittsleiter Süd der Kreisfeuerwehr, am Dienstagabend Auskunft. „Der Bauantrag läuft, und – vorausgesetzt, es findet sich ein Bauunternehmer, der Zeit hat – 2019 wird mit dem Aufbau der Halle begonnen.“ Allerdings seien einige Anpassungen erforderlich, die man beim Landkreis ursprünglich wohl nicht in Gänze auf dem Zettel hatte: „Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, wird es eine ,18-Grad-Halle‘, die Wände bestehen aus Isolierpanelen und es gibt Deckenstrahler zum Heizen. Zwei Fahrzeugtore werden eingebaut, die Halle erhält eine Abgasabsauganlage und eine Unisex-Toilette – keine Sozialräume, es stehen ja die im Feuerwehrhaus zur Verfügung“, erläutert der Abschnittsleiter. „Der Bereich vor dem Halleneingang sowie ein Weg um die Halle wird gepflastert, ansonsten die Fläche geschottert.“ So gehe man jetzt laut Borgstedt für das gesamte Projekt von 355 000 Euro an Kosten aus.

Die Fertigstellung „werde ich wohl nicht mehr erleben“, befürchtet Andre Hillmann. „Also, im Amt“, ergänzt er lachend: Bei den Kommandowahlen Anfang kommenden Jahres kandidiert er nicht erneut als TEL-Leiter. - ab