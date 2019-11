Schmalförden – Warum hat sich Ole Schweneker entschieden, Landwirt zu werden? „Für mich ist es der schönste Beruf, den man sich wünschen kann. Einfach, weil ich es ganz schrecklich finde, meinen Tag in geschlossenen Räumen zu verbringen, ich mag lieber an der frischen Luft sein“, stellt der 24-Jährige fest. Er ist auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern, Bernd Riesenberg und Dörte Schweneker, in Schmalförden groß geworden, „was hier passiert, hat mich immer fasziniert. Während der Schulzeit habe ich mitgeholfen, das hat Spaß gemacht – und uns wurde nie Druck gemacht, dass wir das machen müssen.“

Mit „uns“ meint er sich und seine Schwester Hanna. Während sie gerade ein Agrarstudium abgeschlossen hat, ist Ole Schweneker jetzt ein wahrer Meister seines Berufsstandes: Die Prüfungen zum Landwirtschaftsmeister schloss er mit der Note 1,07 und damit dem besten Ergebnis in ganz Niedersachsen ab, bekam seine Urkunde in der vergangenen Woche im Rahmen eines Festaktes der Landwirtschaftskammer im Thünen-Institut in Braunschweig von Kultusminister Grant Hendrik Tonne überreicht.

Nach dem Abitur absolvierte Schweneker das erste Ausbildungsjahr zum Landwirt auf einem Milchviehbetrieb in der Nähe von Stade, das zweite auf einem Ackerbaubetrieb in der Nähe von Hannover. Dann begann er in Osnabrück ein Landwirtschaftsstudium – und stellte nach einem halben Jahr fest, dass es nicht das Richtige für ihn ist: „Ich wollte mich weiterqualifizieren, weil ich das Gefühl hatte, nur mit einer Ausbildung den Herausforderungen, denen sich die Landwirtschaft in der heutigen Zeit stellen muss, nicht gewachsen zu sein.“ Den berufsbegleitenden zweijährigen Meisterkurs hatte er schon während der Lehre ins Auge gefasst: „Das Wissen, was dort vermittelt wird, geht längst nicht so in die Breite – aber es ist viel mehr auf die Praxis zugeschnitten, die auf kleineren und mittleren landwirtschaftlichen Höfen Alltag ist. Das war für mich der Schlüssel zum Erfolg: Man kann das Erlernte direkt im Betrieb, auf dem man arbeitet, anwenden.“

Ole Schweneker bewirtschaftet mit seinem Vater einen Bioland-Milchviehbetrieb mit 40 Kühen. Das Futter für die Tiere wird hier angebaut, dazu auch Speisegetreide. Sein im Meisterkurs erworbenes Wissen will er anwenden, um an Produktionsabläufen zu feilen. Ein Bestandteil war beispielsweise ein Praxisprojekt, „da habe ich mich um den Ackerbohnenanbau hier gekümmert und versucht, den mit verschiedenen Aussaaten, Stärken und Varianten zu optimieren.“

Zunehmender bürokratischer Aufwand und immer neue gesetzliche Anforderungen an seinen Berufsstand schrecken Ole Schweneker nicht, er kenne das ja nicht anders in seiner noch kurzen Laufbahn. „Trotz der Herausforderungen, die auf uns zukommen, ist die Landwirtschaft ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft, der auf alle Fälle in Deutschland bestehen bleiben und seinen Stellenwert neu ausrichten muss“, findet Schweneker. Die Zeiten, in denen ein Großteil der Bevölkerung direkt mit der Landwirtschaft zu tun hatte, seien lange vorbei. „Aber ich glaube, dass das Bewusstsein der Bevölkerung dafür, was gute Lebensmittel sind, immer größer wird.“ Sein Berufsstand müsse sich Wege überlegen, den Menschen besser zu vermitteln, was auf den Betrieben geschieht und warum.