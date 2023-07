Fünf Bands rocken am 8. Juli beim Neuenkirchener Open Air

Von: Sylvia Wendt

Rekkorder reisen aus Hamburg nach Neuenkirchen. © www.neuenkircheneropenair.de

Neuenkirchen – „Wir freuen uns wie Bolle auf unsere 26. Auflage des Neuenkirchener Open Airs“, sagt die NOA-Macher unisono. Aus den vielen vielen Bewerbungen gab es eine Team-Vorauswahl, Mathias Bochow und Sven Heitkamp haben danach Gespräche und Verhandlungen mit den Bands geführt. „Herausgekommen ist ein sehr abwechslungsreiches und hochklassiges Line-up aus dem Rock-Pop-Punk-Bereich, mit Musikern aus Berlin, Hamburg, Potsdam und dem Ruhrgebiet“, fasst das NOA-Team den Abend auf Norddeutschlands rockigstem Sportplatz zusammen.

Neon Fenix

Fünf Gruppen reisen am Samstag, 8. Juli, an. „ ,Neon Fenix‘ ist Spaceship und Herzstück des verrücktesten Musikprojekts des Multiversums“, heißt es über den Opener. „Live gemischte elektronische Musik vereint sich mit live gespielten Instrumenten. Freut Euch auf eine kosmische Reise durch elektroakustische Sphären zwischen Post Rock, Drum’n’Bass und Psytrance mit Indigo Fenix an den Drums, Neon Cygenta an den Synthies, Sebastian Sprotte an Saxophon und Flöte und David Scheib mischen das alles. Dieser intergalaktische Geheimtipp ist eine echte Premiere in Neuenkirchen“, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist pünktlich 19 Uhr (und eine Fortsetzung folgt im Laufe des Abends).

Neon Fenix eröffnen das NOA. © www.neuenkircheneropenair.de

Mandelkokainschnaps

„Mandelkokainschnaps“ (ab 19.30 Uhr auf der Kultbühne) ist nicht Programm, sondern versteht sich als Hommage an den unvergesslichen Moment der Gründung dieser Band aus Berlin.

Die Liebe wurde 2020 im Rahmen einer feucht-fröhlichen Probesession mit viel Amaretto (Mandellikör) und Cola (Koka = Kokain) besiegelt. Logisch, dass aus dieser emotionalen Momentaufnahme der Name der Band entstand.

Provokantes Auftreten und gesellschaftskritische Themen sind die Kennzeichen von Mandelkokainschnaps. Die Band tritt für Vielfalt, Offenheit, Respekt und Menschenliebe ein, verpackt in rotzigen Rock-Pop-Punk-Klängen. NOA-Team-Tipp: „Das sollte sich wirklich kein Musikfan entgehen lassen.“

Der Butterwegge

„Der Butterwegge“ ist in dieser Festivalsaison eine der gefragtesten Bands. 18 Termine rocken die beiden Mädels und drei Jungs (den in Neuenkirchen ab 20.45 Uhr). „Eine ordentliche Portion Punkrock und immer wieder frische Ausflüge in Reggae- und Skabeats, dazu deutschsprachige Texte, die mal politisch intelligent, mal trivial süffisant unterhalten oder aufwühlen: Mit dem vierten Album ,Butterbande‘ ist die Band einen gehörigen Schritt nach vorne gegangen und deutschlandweit in aller Munde.“ Der NOA-Team-Kommentar: „Außerdem sieht die Band super aus, zockt vom Feinsten und macht tierisch Spaß.“

„Der Butterwegge“ sind ein Festival-Liebling. © neuenkircheneropenair.de

Rekkorder

Die Hamburger Rockband „Rekkorder“ wurde 2015 von Bernd Bloedorn und Nina Lucia Medina Muñoz gegründet. Sie steht für eingängigen und energiegeladenen Heavy Alternative Rock mit Metal- und Core-Einflüssen und reißt mit ihrer charismatischen kolumbianischen Sängerin und den rifforientierten Songs das Publikum mit.

„Bei über 250 Auftritten im In- und Ausland konnte das Hamburger Quartett zeigen, dass bei den Shows niemand stehen bleibt – weder auf noch vor der Bühne. Und das wird auch in Neuenkirchen so sein“, ist sich Marten Hoener vom NOA-Team sicher.

EL*KE: Der Headliner, auf den sich viele Besucher freuen. © www.neuenkircheneropenair.de

EL*KE

Headliner um 23.30 Uhr sind „EL*KE“ – rau und impulsiv, zerbrechlich und ehrlich. „Die deutschen Texte haben Tiefgang, sind klar und direkt. Diese geballte Energie lässt die harten, schnellen Songs noch schneller und härter und die ruhigen noch gefühlvoller, ja beinahe verletzlich klingen“, heißt es über die Songs dieser Band, die das Publikum durch diese einmalige Mischung in ihren Bann ziehe. „EL*KE“ habe zwischen 2002 und 2009 den Rock’n’Roll gelebt und geliebt. Danach brauchte sie Ruhe, um sich nicht zu zerstören. Plötzlich aber sei „leise viel zu laut“ geworden. „Und diese Reunion haben wir eher zufällig mitbekommen“, freut sich das NOA-Team: „Wir haben zwei Konzerte in Lingen und Berlin angeschaut und da war klar, dass ,EL*KE‘ unser Wunsch- Headliner ist.“ Das zweite Leben der Band beginnt 2023 und führt sie in Erinnerungen schwelgend an ihren Auftritt beim NOA 2006 erneut nach Neuenkirchen.

Mehr Infos Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Neuenkirchener Open Airs; Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr. Eintritt, inklusive Parken und Campen: zehn Euro für Schüler und Studenten, sonst 15 Euro. „Der Curryknaller aus Sulingen, Cubiss Pizza aus Nienburg und der Bremer Cocktail Shuttle werden vor Ort sein“, kündigt Klaus Bochow vom NOA-Team an.