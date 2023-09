Fröhliche Stimmung auf den Erntewagen in Neuenkirchen

Von: Katrin Fiedler

Viel Spaß hatten diese Damen auf ihrem Erntewagen. © Katrin Fiedler

Neuenkirchen – Der Umzug der Erntewagen war ein „Hingucker“ beim Erntefest in Neuenkirchen am Samstag.

Die bunt geschmückten Erntewagen waren nach einem Hof-Gottesdienst am Hof Wilker gestartet. Dort hatte sich bereits die Jury, bestehend aus den Frauen der Damenfußballmannschaft des TV Neuenkirchen, eingefunden und mit einem eigenen Wagen den Umzug begleitet. An mehreren Stationen wurde Halt gemacht und die Wagenkolonne begutachtet. Als schließlich der ganze Zug auf dem Sportplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Neuenkirchen ankam, wurden die Wagen dort schon von einigen Zuschauern erwartet. Unter ihnen auch Bürgermeister Jochen Meyer, der sich das ganz besondere Ereignis in seiner Gemeinde nicht entgehen lassen wollte.

Vorneweg fuhr ein Fahrzeug der Feuerwehr, die maßgeblich mit an der Organisation und Durchführung der ganzen Veranstaltung beteiligt war. Dann kam auch schon eine Ponykutsche um die Ecke gesaust mitsamt Kindern aus Nienstedt darauf. Pony Chayenne vom Bauernhof Thelker zog in rasantem Tempo die bunt geschmückte Kutsche und wurde nach dem Halt erst einmal ordentlich mit Wasser und Futter versorgt. „Die Kutsche haben die Kinder gestern selbst geschmückt”, berichtete Nicole Thelker stolz. Die Kinder würden auf ihrem Hof nicht nur fahren, sondern die Ponys auch reiten und mit ihnen gemeinsam ihre Freizeit verbringen.

Insgesamt sieben bunt geschmückte Erntewagen stellten sich beim Erntefest in Neuenkirchen dem Urteil der Jury. © Katrin Fiedler

Auch Nicole Rieger und ihre Freundinnen hatten ihren Wagen selbst hergerichtet. „Wir dürfen das immer in der Scheune von Walter Bruns machen. Und der zieht dann auch jedes Jahr den Wagen”, erklärte sie und bot den Gästen vom selbst gemachten Rhabarberlikör an. Mit ihren bunten Sonnenblumen, den Kürbissen und Tomaten sowie Dekorationen aus Stroh und Blumen wirkte der ganze Wagen fröhlich wie seine Besatzung.

Auch auf den anderen Wagen ging es hoch her. Jeder hatte ein anderes Motto, und die meisten waren schon seit Jahren dabei. „Das ganze wird seit zwei Jahren von der Feuerwehr und dem Feuerwehrförderverein unterstützt und organisiert. Wir sind sehr stolz darauf, diese Tradition bewahren zu können und so viel Spaß dabei zu haben”, stellte Rolf Bärlein, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Neuenkirchen, in seiner Rede im Dorfgemeinschaftshaus heraus. Trotz der folgenden Siegerehrung sei ihm Jede und Jeder wichtig, der an diesem besonderen Tag dabei ist. Die Kleinsten im „Kinderwagen” wurden besonders erwähnt und bekamen kleine Preise. Feierlich wurde dann die Erntekrone unter das Dach des Saales gezogen.

Es wurden von der Jury, die ihr Ergebnis einstimmig beschlossen hatte, drei dritte Plätze vergeben. Die Platzierten erhielten einen kleinen Geldpreis, den sie dem Kindergarten Neuenkirchen spendeten. Einen der zweiten Plätze konnte sich die Ponykutsche aus Nienstedt sichern, die mit einem großen Korb Möhren für das Pony Chayenne belohnt wurde. Sieger war der Wagen mit dem Motto „Landleben vor 50 Jahren”.

Alle gemeinsam feierten dann bis in die Nacht zur Musik von DJ Lenhard Oetker, der trotz seiner erst 13 Jahre schon wie ein echter Profi auf der Bühne die Musik für das Publikum mischte.