„Affinghäuser Dorfmarkt“ eröffnet: Bürger freuen sich, dass der Supermarkt vor Ort bleibt

+ © S. Wendt Der Dorftreff in Affinghausen bleibt: Zur Eröffnung im „Affinghäuser Dorfmarkt“ kamen die Kunden zahlreich. © S. Wendt

Autor Sylvia Wendt

Guter Start für den neuen Betreiber Florian Garbe

Affinghausen – In Affinghausen hörte man es quasi poltern, soviele Steine fielen den Einwohnern vom Herzen: „Man kann ja froh sein, dass man das hier noch vor Ort hat“, sagt die Kundin, schiebt den proppevollen Einkaufswagen zum Auto und ist schnell wieder da: „So, jetzt ist Zeit für einen Sekt.“ Anstoßen mit dem neuen Inhaber Florian Garbe und dem Team des Affinghäuser Dorfmarktes auf eine schöne Zukunft des „nah und gut“-Supermarktes.

Dank Garbe, der das gesamte Haus erworben hat, bleibt der Einkaufsmarkt im Ort (wir berichteten) und zur Neueröffnung ist das Schild über dem Eingang fertig. Die Kunden kommen an diesem Freitag Vormittag nicht allein wegen Sekt und Bratwurst, sondern tatsächlich, weil sie ihren Wochenend-Einkauf hier erledigen – und nicht nur diesen. Dem neuen Inhaber und Betreiber wünschen viele ein „gutes Gelingen“, bringen Blumengrüße – und Florian Garbe bleibt angesichts der vielen Lücken in den Regalen nur Schulterzucken: „Dann muss ich halt morgen noch mal auf den Großmarkt.“

Auf einen solchen Zuspruch gehofft haben Garbe und Partnerin Maren Schulz natürlich – ohne Kunden geht es nicht. Doch dann zeigen die Affinghäuser Bürger mit ihren Einkäufen an diesem Freitag, dass sie die Entscheidung sehr wohl honorieren.

Der Markt wird auch nach außen hin deutlich sichtbar das, was er seit Jahrzehnten im Alltag ist: Der Dorftreffpunkt. Der Plausch auf der zur Eröffnung aufgebauten Sitzbank gefällt so gut, dass er zum Wunsch an die neuen Betreiber führt: „Wir hätten gerne immer eine Klönbank.“ Die hat Florian Garbe flugs mental im Kopf gesägt: „Soll'n sie bekommen.“

Was auch noch kommt: Ein Backshop. Das Büro gleich links neben dem Eingang weicht eben diesem Backshop, den der Sulinger „Lecker-Bäcker“, Klaas Teerling, bestücken wird. Seine Backwaren sind ab sofort bereits im Affinghäuser Dorfmarkt erhältlich, ebenso der Kaffee „to go“ und belegte Brötchen.

Wer ganze Platten belegter Brötchen und Brote haben möchte, meldet das dem Team bitte drei Tage vorher an. „Die machen wir hier selber fertig“. Die Auswahl an Backwaren und Kuchen werde sich erhöhen, ist erst der Backshop fertig.

Gefunden hat sich bereits ein Fahrer, der Bestellungen ausliefert, in einem Radius von etwa 15 Kilometern, etwa für jene, die nicht mobil sind. Bestellungen nimmt Florian Garbe unter Tel. 01 51 / 11 84 65 88 entgegen und bittet auch hier um einen Tag Vorlauf.