Mit dem Auto frontal gegen einen Baum: Frau schwer verletzt

Stocksdorf – Eine 52 Jahre alte Frau ist am Dienstag auf der Landesstraße 341 bei Stocksdorf mit ihrem Wagen verunglückt. Sie kam von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum.

Die Fahrerin ist schwer verletzt und vom Rettungsdienst in die Klinik in Sulingen gebracht worden. Die Gründe für den Vorfall seien noch unklar, erklärte Florian Faust, Gemeindepressesprecher der Feuerwehr Schwafördern, am Unfallort.

Alarmiert waren die Ortsfeuerwehren Stocksdorf und Twistringen sowie die Löschgruppe Marhorst, heißt es in einer Mitteilung der Twistringer Feuerwehr. 30 Kräfte waren unter der Leitung von Twistringens Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen im Einsatz. Sie mussten zunächst davon ausgehen, dass die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war. Diese Befürchtung bewahrheitete sich laut Faust aber nicht.

Auto kollidiert bei Stocksdorf mit Baum - Fahrerin schwer verletzt

Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte, die vom Deutschen Roten Kreuz und dem Rettungsdienst Landkreis Diepholz unterstützt wurden, den Einsatz beenden. Während der Absicherung der Unfallstelle und zur Aufnahme von Betriebsstoffen wurde die Straße voll gesperrt.