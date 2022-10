Fördergeld stopft Löcher im Dach

Von: Sylvia Wendt

Übergabe des Bescheides: Arthur Rohlfing (links) mit Dr. Andreas Götze in der Deutschen Botschaft. © Privat

Dringend benötigte Unterstützung für das Sonnenkinderprojekt in Namibia

Schwaförden/Swakopmund – Drei Jahre war Arthur Rohlfing nicht in Namibia, drei Jahre, in denen sich ein Investitionsstau aufgebaut habe, den der Gründer und Leiter des Sonnenkinderprojektes bemüht ist, abzubauen. Seine Tage in Namibia hätten 48 Stunden haben müssen, um alle Termine abzuarbeiten, sagt Rohlfing. Und ist stolz auf einen ganz besonderen: Dr. Andreas Götze, Ständiger Vertreter in der deutschen Botschaft in Windhoek, hatte ihn eingeladen, überreichte Rohlfing den Förderbescheid über 108.750 Euro für die Dachsanierung an der SKP-Partnerschule „Namib High-School“ in Swakopmund persönlich in der Deutschen Botschaft.

„Das Sonnenkinderprojekt erhält damit die bisher höchste Fördersumme der Bundesrepublik Deutschland, die bisher einer Hilfsorganisation in Namibia bewilligt wurde. Das macht mich unheimlich stolz“, sagt Rohlfing, wieder zurück in Schwaförden. Ungezählte Anträge aus der gesamten Welt seien eingegangen für Fördermittel aus dem Fonds „Kulturerhalt“, der Maßnahmen, die zur Bewahrung des kulturellen Erbes im Ausland beitragen, unterstütze.

Die Bibliothek kann derzeit nicht genutzt werden. © Privat

Im Bewilligungsbescheid heißt es, dass das denkmalgeschützte Gebäude der Namib High-School auf eine über 100-jährige Geschichte voller Umbrüche und Neuanfänge in Namibia zurückblicke. Es sei in seiner Substanz durch Bauwerkschäden und Schimmelbildung erheblich gefährdet. Das Gebäude befinde sich aufgrund der Mängel in einem nicht mehr funktionsgerechten Zustand. Die Dachziegel der Dacheindeckung sind porös, brüchig und enthalten Asbest. Eine dauerhafte Unterrichtsversorgung sei aufgrund der Gefahren für die Schüler und Lehrer nicht mehr gewährleistet. Und: „Die Schulbibliothek ist nicht mehr benutzbar.“

Dass die Partnerschule des Sonnenkinderprojektes mit Sitz in Schwaförden zu den wenigen ausgewählten Projekten gehört, die Gelder bekommen, ist für Rohlfing ein wichtiges Zeichen: Die Namib High School, untergebracht im Gebäude einer ehemalige deutschen Oberschule, sei jetzt eine der letzten staatlichen Schulen. Immerhin acht der elf Stämme in Namibia entsenden hierhin ihre Kinder. Und aktuell hat es reingeregnet in der Schule. Tatsächlich. „Es regnet sehr selten in Namibia, fast nie, aber unsere neu angeschafften Computer standen unter dem undichten Dach. Wir haben aber noch Glück gehabt“, bilanziert Rohlfing. Reingeregnet habe es im Block A (einer von drei Blöcken), der die Bibliothek beherberge, das Medienzentrum und die meisten der Klassenräume.

Das Dach der Namib High School ist undicht. © Privat

150. 000 Euro sind insgesamt veranschlagt für die Dachsanierung. Die restliche Summe zu den knapp 110. 000 Euro Fördergeld stemmt das Sonnenkinderprojekt. Die Sanierung gestalte sich, wie aktuell vieles, schwierig: „Der Betrag wird wohl deshalb nicht reichen, weil wir immense Transportkosten haben von Europa für die Dachziegel. Wir rechnen mit Mehrkosten zwischen 8 000 und 10 000 Euro.“ Warum werden die Ziegel aus Europa importiert? „Weil sie eine bestimmte Beschichtung haben, das wird so nicht in Afrika hergestellt. Wir haben uns der Nachhaltigkeit verschrieben. Das Dach soll ja bis in die nächsten Generationen halten.“ Aktuell werde das asbestverseuchte alte Dach von einer örtlichen Spezialfirma abgetragen. Ende Oktober wird das Schiff mit der Ladung Dachziegel aus Österreich in Namibia erwartet. Die Sanierung, so der Plan, soll bis Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Das Hoffen auf weitere Spendenbereitschaft Das Sonnenkinderprojekt hat seit 2003 über eine Million Euro in Namibia investiert, es hat mit Patenschaften über 800 Kindern den Schulbesuch ermöglicht und es unterstützt mehrere Schulen – während der Pandemie mit Lebensmittelpaketen, die lebenswichtig waren. Ausstattung und Gebäudesanierung stehen nun wieder auf dem Plan.

Gründer Arthur Rohlfing blickt auf das 20-jährige Bestehen des Vereins, das in 2023 gefeiert wird: „Ich habe in dem Projekt alles gefunden und möchte die Begegnungen und auch die Arbeit nicht missen.“ Er hoffe jedoch, dass die Spendenbereitschaft der Menschen in Deutschland erhalten bleibt: Das wäre notwendig, um den Standard an den namibischen Schulen zumindest zu erhalten. Rohlfing weiß, dass auch Menschen in Deutschland finanzielle Probleme haben angesichts der Teuerungsrate. „Wir stellen uns darauf ein, dass die Spenden in den nächsten Jahren nicht so üppig sind. Aber: Es wurden bisher keine Patenschaften gekündigt. Das ist ein positives Signal.“ Rohlfing steckt bereits mitten in Planungen wie man der Khomas Grundschule in Windhoek helfen kann: Hier fehlen Räume und Bestuhlung. sis