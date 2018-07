Flag-Football, Schminken: Neue Aktionen kommen an

Ferienspaß Schwaförden

+ © Behling Mit Schwung den Hügel am Schulsportplatz hinunter: Die Wasserrutsche, die die Ortsfeuerwehr einrichtet, ist ein beliebter Klassiker am Abschlusstag des Schwafördener Ferienspaßes. © Behling

Schwaförden - Klaus Köppen und Mitstreiter von der Ortsfeuerwehr Schwaförden drehen am Freitagnachmittag das Wasser auf – der künstliche Regen kühlt die Kinder erst mal ab, verwandelt dann die riesige Plane auf dem Hügel am Schulsportplatz in ein Spielgerät mit Gute-Laune-Garantie: Die Wasserrutsche ist ein beliebter Klassiker am Abschlusstag des Schwafördener Ferienspaßes.