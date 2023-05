„Fight Night“ in Ehrenburg begeistert Zuschauer und Kämpfer

Von: Sylvia Wendt

Chris Baya (rechts) in seinem Kampf gegen Artur Derksen – der Hauptkampf bei der dritten „Nilles Fight Night“. © Nils Wohlann

Ehrenburg – Was bleibt von der jüngsten, der dritten „Nille Fight Night“? Zuschauer, die das erste Mal dabei waren und ganz überrascht sind von der sportlichen Qualität, die geboten wird. Nicht nur von den Profis, die in den Ring treten in der Turnhalle in Ehrenburg. Und damit der Einladung der Siam Muay Thai Boxsparte folgen, die Nils Wohlann unter dem Dach des TV Schmalförden gut aufgehoben weiß. Trainiert wird in Ehrenburg und in Diepholz.

Profi Chris Baya hat hier bereits eine große Fan-Gemeinde. Und genießt diesen Auftritt samt Sieg richtig: Hier kann er die Fans am Ring wahrnehmen – im Unterschied zu Kämpfen in großen Arenen. Das Team um Baya ist derzeit in Surinam und hofft darauf, den positiven Rückenwind aus „Nilles Fight Night“ mitnehmen zu können: „Ich freue mich über den Sieg, weil ich ihn wirklich gebraucht habe, weil ich aus einer Verliererzone komme“, erklärt Chris Baya, der Nils Wohlann zu seinen Freunden zählt. Und wenn der Freund ihn einlädt, dann sagt Baya gerne zu.

Ehrenburg scheint ein gutes Pflaster zu sein, was auch Bayas Trainer Vincent und Paul von „Sityodtong Amsterdam“ bestätigen: „Wir waren zwar fast die ganze Zeit in der Umkleidekabine, aber die Atmosphäre war gut. Es war eine gute Stimmung in der Turnhalle.“ VIP-Gast und Profi-Schwergewicht Ismael Londt, ebenfalls dank der Einladung seines „guten Freundes Nils“ vor Ort, bereut die Fahrt aufs Land nicht: „Ich habe hier viele Talente gesehen.“

Zur guten Stimmung beigetragen haben die Cheerleader „The Flames Dancers“, die sonst bei den Profibasketballern der „Artland Dragons“ auftreten. Außerdem dabei: DJ Pablo aus Quakenbrück, Rapper Jesid, als Hallensprecher Markus Müller, der sonst das Publikum bei den Heimspielen von „Rasta Vechta“ unterhält.

Und auch die heimischen Kämpfer nehmen viel mit aus der „Fight Night“. Daniel Mais aus Twistringen ist motiviert: „Na klar, zu Hause anzutreten hat Vorteile, denn hier hat man viel mehr Support von Zuschauern als auswärts.“ Besonders beeindruckt hatte ihn die „Riesen-Bühne“ an Zuschauern, vor der er kämpfen durfte.

Jamiro Bölke aus Twistringen empfindet ähnlich. Für ihn bedeute Thai-Boxen in erster Linie Spaß. „Es hilft aber auch dabei, im Alltag ausgeglichener zu sein und besser mit Stress klarzukommen“, erklärt er. Mit der jüngsten „Fight Night“ hat er „Lust auf mehr“ bekommen und so manchen Hinweis darauf, was er verbessern kann.

Das große Publikum gefällt: „Wenn einen die ganze Halle anfeuert, dann gibt das Kraft.“ Besonders in Erinnerung bleibt ihm die „positive Atmosphäre: Jeder, den man angesprochen hat, war freundlich und gut drauf, was nicht selbstverständlich ist.“

Was nimmt Marcel Khalaf, 16-jähriger Siam Muay Thai Boxer aus Diepholz, mit? „Ich muss viel mehr trainieren und meine Ausdauer verbessern.“

Die Unterstützung der Heimkulisse hat auch Maher Khalaf, ebenfalls aus Diepholz, aufgesaugt: „Es ist unglaublich, wie viele gekommen sind, um mich zu supporten.“ Für Maher Khalaf und Sportkollege Bashkim Shabani ist der Sport Leidenschaft und mehr als ein Hobby.

Die Publikumsresonanz war groß. © Nils Wohlann

Der Siam Muay Thai Boxsport hat in der Region neue Fans gefunden. Etwa Mateusz aus Sulingen: „Eindrücke gab es einfach zu viele – tolle Organisation, hochklassige Kämpfe, tolles Publikum! Überraschend waren die Profi-Kämpfe: Die hab ich vorher nur im TV gesehen.“

Lars aus Ehrenburg kann seine Eindrücke „nicht wirklich in Worte fassen, weil dieser Zusammenhalt des Orgateams wahnsinnig geil ist. Alle zogen mit. Jeder wusste, was zu tun ist.“

Organisator Nils Wohlann kassiert viel Lob – und gibt das direkt weiter: „Das Teamwork hat dies möglich gemacht. Die vielen Helfer haben für den reibungslosen Ablauf gesorgt.“ Helfer aus Familie und Freundeskreis haben unterstützt, der TV Schmalförden, der Hausmeister.

Dank der Sponsoren und der Zuschauer seien die Hauptkämpfe möglich gewesen, hätten Größen wie Region Eersel, Ismael Londt, Darryl Sichtman als Gäste und Chris Baya nach Ehrenburg geholt werden können.

Felix Pariszky, Henrik Hülseberg, Yaeroslav Kovalenko und Ismael Londt haben die heimischen Kämpfer mit betreut. „Ismael hat mit seiner Erfahrung und bodenständigen Art nicht nur die Kämpfer und uns Trainer in der Ecke unterstützt, sondern auch viel beigebracht. Seine bodenständige Art als Profi hat viele begeistert“, freut sich Nils Wohlann.

Alle Kämpfe sind auf Youtube zu sehen – Fight24.Tv, Kanal: Nilles fight night 3. Wer Lust hat, mitzutrainieren: Aktuelle Infos sind über Instagram zu finden, „Siam Muay Thai Club“.

Die sportlichen Ergebnisse Die Kämpfe kommentiert Nils Wohlann: „Marcel Khalaf: Sieg durch Punkte, sein erster Kampf, klasse umgesetzt. Bashkim Shabani, Niederlage technischer K.O. Maher Khalaf, Sieg durch technischen K.O. in der 2. Runde, stark umgesetzt, sehr fleißig nach den letzten zwei Kämpfen trainiert. Daniel Mais, Sieg durch Punkte, starkem Gegner die Stirn geboten. Sein Fleiß zahlt sich in jedem Kampf aus. Jamiro Bölke, Sieg durch Punkte, Jamiro hat viel ins Training investiert, konnte seine Leistung abrufen. Arash Husseini, Niederlage nach Punkten, toller Kampf, den beide Sportler sauber führten. Alle Sechs haben sich toll vorbereitet und viel Zeit investiert. Entwickelt haben sich alle – und das nimmt auch kein Ergebnis weg. Wir sind mit den Ergebnissen zufrieden und trainieren fleißig.“