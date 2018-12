Torf brennt auf dem Gelände des Erdenwerks Wietinghausen

Schwierige Löscharbeiten

Die betroffene Torfmiete wird auseinander gefahren und aufwendig gelöscht.

Ehrenburg - An die 70 Feuerwehrleute aus sieben Ortsfeuerwehren bekämpfen seit Freitagmorgen ein Feuer auf dem Betriebsgelände des Erdenwerks Wietinghausen in Schweringhausen. Wie sich das Feuer in der Torfmiete entfachte, ist aktuell noch unklar.