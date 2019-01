Fest soll attraktiver werden

Blockwinkel - Die Vereinsfinanzen standen, neben Ehrungen verdienter Mitglieder, im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Blockwinkel, zu der Präsident Christoph Neumann 63 Teilnehmer im Dorfgemeinschaftshaus begrüßte.

Unvorhergesehene Ausgaben ließen den Kontostand schrumpfen, meldete Rechnungsführer Heiner Wesemann. Die Ehrenmitglieder, eigentlich beitragsfrei gestellt, sprachen sich weiterhin dafür aus, eine jährliche Umlage zu zahlen. Die Kassenprüfer Helga Nordmann und Martin Dießelberg bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Zur Attraktivitätssteigerung des Schützenfestes wurde ein Festausschuss gegründet.

Siegfried Wowries erinnerte im Bericht des Schieß- und Sportwartes an die Erfolge der Mannschaften und Einzelschützen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Die Bedingungen erfüllten Helmut Riedemann (27. Goldene Eichel) und Sabine Prochazka (23. Goldene Eichel). Einen ausführlichen Bericht über die vielen Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen gab Nicole Wesemann. Sie dankte all ihren Unterstützern. In seinem Jahresrückblick erinnerte Präsident Christoph Neumann an die Termine aus 2018 und dankte allen, die mitwirkten und zum Gelingen der Veranstaltungen beitragen, dem Verein die Treue halten und unterstützen.

Jugendwartin Nicole Wesemann und stellvertretene Jugendwartin Yvonne Bischoff stellten sich nicht erneut zur Wahl. Einstimmig wurden Nicole Renneberg als Jugendwartin sowie Silvia Bensemann als ihre Stellvertreterin gewählt. Jule Marie Eickhoff ist stellvertretende Schriftführerin. Neuer stellvertretender Fahnenträger wurde Hendrik Labbus. Als Kassenprüfer unterstützt Heiner Hörmann Helga Nordmann.

Neue Ehrenmitglieder sind Heinrich Meins, Werner Thiele, Gisela Schwenn, Heiner Hörmann und Elisabeth Buschmann. Bereits seit 60 Jahren hält dem Schützenverein Blockwinkel Jürgen Gerdes die Treue, seit 50 Jahren sind Wilhelm Cordes, Jürgen Plate, Helmut Riedemann und Karl-Heinz Schwenn Mitglieder.

Für 40 Jahre wurde Johann Labbus geehrt und seit 25 Jahren ist Martina Müller im Verein. Befördert wurden Yvonne Bischoff und Nicole Wesemann zu Feldwebeln und Henrik Labbus zum Unteroffizier. Christoph Neumann dankte Ilse und Heinz Wesemann für ihre langjährige Bewirtung und Organisation im Dorfgemeinschaftshaus. Ab nun übernehmen Yvonne Bischoff und Nicole Wesemann die Organisation und Bewirtung.