Familie Marquardt betreibt Hofladen in Ehrenburg-Sudbruch

Von: Sylvia Wendt

Einen Hofladen betreibt Familie Marquardt – von links: Mike, Mayra, Tina, Malia, Oma Ursel und vorne Tyan. © Wendt, Sylvia

Ehrenburg-Sudbruch – Warum die Familie Marquardt den Hofladen in Ehrenburg-Sudbruch eröffnet hat? „Weil die Hecke weg musste“, sagt Tina Marquardt – und muss herzhaft lachen. Tatsächlich war eine freie Fläche entstanden und die Idee zu einem Hofladen sei „über Nacht gekommen“.

Das Mehrgenerationenhaus, Sudbruch 24, war nicht immer ein solches. Tina Marquardts Elternhaus war einst ein Bungalow, dann haben sie und Ehemann Mike für sich und ihre drei Kinder Mayra, Melia und Tyan Hans eine Etage draufgesattelt. Gerade sitzen alle einmütig im riesengroßen Garten beim Bohnenschnibbeln.

„Ihr habt doch gar keinen Hof, warum dann einen Hofladen?“, haben ganz Pfiffige gefragt. Und tatsächlich, nein, kein Milchvieh für Eis, Käse oder Milch. Kein Gemüse in großem Stil. „Aber 2 500 Quadratmeter Grundstück“, merkt Oma Ursel an. Ein Grundstück, auf dem neben Haus und Garagen ein großer Garten mit Obst und Gemüse Platz findet. Die kaufmännische Seite hat Tina Marquardt als gelernte Einzelhandelskauffrau im Griff – und steckt voller Ideen.

Der Hofladen habe sich seit der Öffnung zum Treffpunkt im Ortsteil der Gemeinde Ehrenburg gemausert, bei dem sich die Sudbrucher ein schnelles Bierchen, eine kühle Cola oder ein Eis zwischendurch gönnen. Etliche Radwanderer machen hier Rast und sind erstaunt, was sie neben Getränken und Eis noch in den Einkaufskorb legen können. Aktuell hat Familie Marquardt die Grillsaison als Thema: Angefangen bei Campinggrill, Holzkohle – „und Anzünder“, ergänzt Mike Marquardt. Und Grillfleisch der Fleischereien Buschmann aus Twistringen und Voss aus Barnstorf. In der Idee, regionale Produkte anzubieten, beschränken sich die Marquardts nicht auf die Samtgemeinde Schwaförden. Käse und Yoghurt etwa liefern Fiedlers aus Ströhen – und auch das Eis. Demnächst gibt es noch Kindereissorten eines großen Herstellers. Brotbackmischungen vom Hof Löbke aus Ibbenbüren, Kartoffeln von Duing aus Vechta, Getränke von Masemann aus Martfeld.

Übersichtlich und ansprechend arrangiert sind die Produkte im neuen Hofladen. © S. Wendt

Sohn Tyan bestand auf Kaugummi im Sortiment, es gibt kleine „süße Tüten“, Bonbons aus Sulingen, Chips aus Rehden, Honig aus Ströhen, Aroniasaft vom Hof Reeßing und Wurstwaren der Landschlachterei Focke aus Mallinghausen, Nudeln von Sven Bierfischer aus Sudwalde. Das alles auf etwa fünf mal drei Quadratmetern. Preise sind ausgeschildert, etwas Kleingeld zum Wechseln ist vorhanden. Wer Hilfe braucht, klingelt künftig – bis die Leitung installiert ist, ruft er Marquardts einfach kurz an. Die Telefonnummer ist an der Kasse hinterlegt. Irgendwer ist eigentlich immer auf dem Hof. Die Kasse wird übrigens per Kamera überwacht. Elektro-Radler können ihre Akkus aufladen, Mike Marquardt hat dafür eine Steckdose gelegt und hält den Luftkompressor bereit für die Reifen.

So gut es auch derzeit läuft mit dem Hofladen – was kommt nach der Grillsaison, wenn die Radler wetterbedingt nicht mehr so zahlreich vorbeikommen? „Dafür gibt es schon Ideen: Präsentkörbe, Suppen, Grünkohl, Knipp. Kurz: Alles, was im Winter interessant wird.“ Ideen, auch per Hand Gearbeitetes anzubieten, gibt es obendrein.