Familie Keithahn erweitert „Paga“ in Harmhausen um Hotelzimmer

Von: Sylvia Wendt

Richtfest für die neuen Hotelzimmer am „Paga“ in Harmhausen feiern hier, von links, Andi, Mattis und Laura Keithahn, Birgit und Ralph Keithahn. © Sabine Schramm-Bolte

Ehrenburg-Harmhausen – Es war immer ein Familienbetrieb und es soll auch künftig einer bleiben. Dürfte der knapp anderthalbjährige Mattis denn einen ganz anderen Beruf ergreifen als Gastronom oder Hotelchef? „Na klar, er dürfte auch Astronaut werden“, sagt Mama Laura und lacht. Laura und Ehemann Andi Keithahn sind die nächste Generation, sie schlagen ein neues Kapitel im Haus Parkgaststätte Harmhausen auf.

Beziehungsweise: satteln eines drauf. Deutlich sichtbar weht der Richtkranz auf dem Anbau, der künftig weitere acht Zimmer zur Herberge anbietet. Aktuell gibt es vier Gästezimmer, eines als Einzelzimmer. Künftig wird der Hotelzweig des Familienbetriebes auf dann zwölf behindertenfreundliche Zimmer anwachsen. Und das ist nicht die einzige Idee, die die Familie derzeit schmiedet.

Vater Ralph Keithahn und Ehefrau Birgit sind bereits neue Wege gegangen, als die einstigen Gründer der Gastronomie. Der ehemalige kleine Vogelpark, der ehemalige kleine landwirtschaftliche Betrieb hat sich sukzessive gewandelt zu Gastwirtschaft, Restaurant und Saalbetrieb bis hin zur Discokonzession, weil die Landjugendbälle irgendwann wöchentlich stattfanden. Die wiederum waren entstanden, so erinnert sich Ralph Keithahn, als Bernhard Helmke, bekannter Unterhalter aus Bruchhausen-Vilsen, einst als Discjockey beim Schützenfest den Freitagabend für die Jugend gestaltete. Das kam so gut an, dass die Jugend die Wiederholung bekam und das „Paga“ ganz offiziell als Discobetrieb firmierte.

Man fuhr da schon „ins Paga“, obwohl es korrekt eigentlich „in die Paga“ heißen müsste. Die Familie lacht: „Stimmt.“ „Aber da wollen wir hin. Der Name bleibt, nicht Parkgaststätte, sondern Paga“, betont Ralph Keithahn. Paga nun also, Gastronomie auf dem Land. Was bedeutet das aktuell? „Dank Internet werden wir gefunden, obwohl wir weitab vom Schuss liegen“, sagt Birgit Keithahn. Investiert hat die Familie, trotz Lockdown. Aus dem Biergarten den Wintergarten gemacht, das lange schmale Gastwirtszimmer komplett umgestaltet, deutlich vergrößert und in ein modernes Kleid getaucht, das sogar das anfangs skeptisch beäugte pinkfarbene Sofa herausragend verträgt. Umbauarbeiten waren über die Jahre immer schon erfolgt und eine Investition in einer Pandemie hat durchaus auch Zweifel hervorgerufen: Der Außer-Haus-Verkauf aus der Küche brachte zwar Einnahmen, aber natürlich nicht im selben Maße wie eine Saalfeier mit bis zu 250 Hochzeitsgästen. Vorteil: „Wir haben mal andere, erholsamere Arbeitszeiten erlebt“, sagt Birgit Keithahn. Renoviert wurde neben Veranda und Biergarten auch die Rezeption. Die Nachfrage für Hotelzimmer steige, auch, weil die Gäste besagter Hochzeitsfeiern mitunter von weit her anreisen. Weitere Übernachtungsgäste: Monteure – und Fahrradtouristen. „Unterstell- und Lademöglichkeiten bieten wir bereits“, erklärt die Familie. Eine Ladestation für E-Autos folgt.

Andi Keithahn ist Restaurantfachmann und Koch, Ehefrau Laura gelernte Hotelfachfrau – beide sind also vom Fach und nicht um Ideen verlegen. Wer nun genau die für Wohnmobilstellplätze hatte, ob Vater Ralph oder Sohn Andi – egal, Campingfreunde sind alle Familienmitglieder. Ralph Keithahn macht gerne vieles selbst, aber die Hotelzimmer baut eigentlich die Fachfirma. Wann soll der Anbau fertig sein? „Wir haben den Sommer 2023 im Blick“, ist sich die Familie einig. Ist der Bereich fertig, soll ein Teil des Außenareals für freie Trauungen hergerichtet werden. Dann gehe es an die Planung für den Kinderspielplatz, dann wären die Wohnmobilstellplätze an der Reihe, dann müssten noch Parkplätze für die Mitarbeiter...

Apropos: Zehn festangestellte Mitarbeiter, in Voll- und Teilzeit, gut 30 regelmäßig tätige Aushilfen – auch Familie Keithahn sucht nach weiterem Personal in allen Bereichen, demnächst auch für das Housekeeping der Hotelzimmer. Weiterhin ist mittwochs Ruhetag, aber auch montags künftig geschlossen – dieser Tag bleibt für „Backoffice“-Arbeiten reserviert. Dienstags knuspern weiterhin die Spare-Ribs, donnerstags ist „Schni-Bu-Tag“. Bitte, was? „Schnitzel und Burger sind 20 Prozent günstiger“, erklärt Andi Keithahn. Und die Bücher seien prall gefüllt mit Familienfeiern für die Wochenenden. Wie lange noch? „Wie schnell sich alles ändern kann, weiß inzwischen wohl jeder“, sagt Familie Keithahn, die den Familienbetrieb gerne noch lange aufrecht erhalten möchte und hofft, dass auch in Zukunft Gäste einkehren.