Eule Okke versteht nur Platt

Scholen - Von Martina Kurth-schumacher. Die Eule „Okke“ ist für die Zweitklässler am Grundschul-Standort Sudwalde gewissermaßen ein Schulfreund. Das Besondere: Die „Handpuppen-Uhl“ versteht nur Plattdeutsch.

Die Kinder haben Okke ins Herz geschlossen. Eny hat Kissen für sein Bett genäht, Joline schenkte ihm eine Weihnachtsmütze und Marleen hat schon eine besorgt für die Zeit nach dem Fest. „Außerdem haben die Kinder Weihnachtsgeschenke für ihn mitgebracht“, sagt ihre Lehrerin lachend.

Okke ist die zentrale Figur des Lehrwerks für den Plattdeutsch-Sprachunterricht („Plattsnack“ von Nele Ohlsen), nach dem Dorothea Stamme-Dahms ihren Schülern spielerisch eine Sprache näherbringt, die für die meisten eine Fremdsprache ist.

Orientiert an den Interessen und der Lebenswelt der Kinder vermittelt sie ihnen die Freude am „Plattdüütschen“, baut einen Grundwortschatz auf und übt das Sprechen in Alltagssituationen. „Lesen kommt erst in der dritten und vierten Klasse dran“, sagt Dorothea Dahms-Stamme, die selbst „zweisprachig“ aufgewachsen ist.

Positive Rückmeldungen

Nicht nur bei den Kindern kommt der Unterricht gut an: Auch Eltern und Großeltern, die selbst „Plattschnacker“ sind, geben positive Rückmeldungen. Die meisten Kinder haben Plattdeutsch-Muttersprachler in ihrer Familie. „Ich kann mit zwei Omas, einem Opa und mit Mama Platt sprechen“, erklärt Leni. Summer übt dagegen mit ihrer Schulfreundin. Oder mit ihrer großen Schwester, die Niederdeutsch ebenfalls in der Schule gelernt hat.

Nach ihrer erfolgreichen Bewerbung wurde die Drei-Freunde-Grundschule in Scholen mit Außenstelle Sudwalde zur Projektschule für Plattdeutsch ernannt, sie ist die erste und bislang einzige im Landkreis Diepholz. Durch das zusätzliche Stundenkontingent, das die Landesschulbehörde zur Verfügung gestellt hat, konnte sie das AG-Angebot, das für die dritten und vierten Klassen schon seit einigen Jahren vorgehalten wird, ausweiten. Dorothea Dahms-Stamme: „Wir freuen uns, dass jetzt auch die Erst- und Zweitklässler die Möglichkeit haben, Plattdeutsch zu lernen.“ Eingeplant ist jeweils eine Wochenstunde. Unterstützung unter anderem in Form von Unterrichtsmaterial erhalte man außerdem vom Landschaftsverband Weser-Hunte.

Plattdeutsch ist eine Sprache, deren Schutz und Förderung in der 1992 unterzeichneten Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen festgeschrieben wurde. 2011 trat ein Erlass in Kraft, in dem das Kultusministerium die „Sprachbegegnung mit dem Niederdeutschen“ für alle Schulen und Schulformen im Primar- und Sekundarbereich I verbindlich festlegte.

Kontakt

Als eine von 20 Fachberatern der niedersächsischen Schulbehörde ist Dorothea Dahms-Stamme Ansprechpartnerin für Schulen in den Landkreisen Diepholz und Nienburg. Sie zeigt Möglichkeiten auf, wie man Plattdeutsch in den Unterricht integrieren kann, unterstützt beim Start neuer Aktivitäten oder der Umsetzung von Projekten (Kontakt: Drei-Freunde-Grundschule Scholen, Tel. 0 42 45 / 6 08).