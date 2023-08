Sudwalde: Es flutscht bei den „Spielen ohne Grenzen“

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Sportlicher Spaß bei der Sportwoche in Sudwalde. Das Finale steigt Freitag ab 18.30 Uhr. © Peter Strauß

Sudwalde: Finale im Rahmen der Sportwerbewoche beginnt am Freitag ab 18.30 Uhr

Sudwalde – Die Sportwoche des SC AS Hachetal hat actionreiche Abende hinter sich. Insbesondere die Vorrunden der „Spiele ohne Grenzen“ sorgten für besondere Aufmerksamkeit. Zehn Teams qualifizieren sich für das Finale, das am heutigen Freitag, ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Sudwalde stattfindet.

20 Teams gingen an zwei Abenden an den Start, um sich in sechs lustigen Spielen zu messen.

Die Ausrichter der SCS (Shisha Club Sudwalde, die Gewinner-Mannschaft aus 2019) hatten tolle Spiele vorbereitet, wobei es um Geschicklichkeit, Schnelligkeit und gute Teamarbeit ging.

Zur Freude der Zuschauer waren an jedem Abend auch Wasserspiele dabei: Etwa mit einem Helm auf dem Kopf einen vollen Wasserbecher über Hindernisse transportieren. Oder: Über eine mit Folie mit Schmierseife einen Apfel bringen, den man zuvor mit dem Mund aus einem mit Wasser gefüllten Bottich geangelt hat.

Beim kniffeligen Suchspiel mussten die Teilnehmer aus einer nicht einsehbaren Kiste Paare aus Schrauben und Muttern suchen – und diese ebenfalls blind und unter Zeitdruck zusammenschrauben. Das „Türschlosspanik- Spiel“ brachte ebenso viel Lacher bei den Zuschauern.

Der SCS sorgte mit den Spielen für fröhlichen Spaß bei Teilnehmern und Zuschauern. Die Ausrichter hoffen auch am Freitag, wieder ein großes Publikum begeistern zu können.

Aus der Vorrunde am Montag qualifizierten sich: 1. Ernteverein Sudwalde, 2. Buff Boys, 3. Jugendfeuerwehr Betreuer, 4. Aperolis und 5. die Fußballdamen 1. Am Dienstagabend qualifizierten sich: 1. Männerwochenende, 2. 1. Herren Fußball, 3. B-Jugend II, 4. Schützenverein, 5. Die Brinker.

Das Sportwochenende schließt am Sonntag, 13. August, um 17 Uhr mit dem Festakt zum Jubiläum des TuS Sudwalde. sis/r .

Das Programm am Wochenende Das Wochenende zum Abschluss der Sportwerbewoche in Sudwalde steht voller Aktionen: Am Samstag, 12. August, beginnt um 14 Uhr das Frauen-Fußballspiel zwischen aktiven Kickerinnen des SC AS Hachetal, die gegen ehemalige Spielerinnen antreten. Um 15.15 Uhr werden neue Sportkurse vorgestellt: „Jumping“ und „Bodega Moves“, samt Schnuppertraining. Eine etwa 22 Kilometer lange Fahrrad-Tour startet um 16 Uhr, unterwegs ist eine Pause eingeplant. Wer Schlagball spielen möchte: Gruppen können sich für ein Turnier anmelden, dass um 16.30 Uhr beginnt. Am Samstagabend um 19 Uhr steht im Festzelt ein Schnitzelbuffet bereit. Wer mitessen möcht, meldet sich bis Freitagabend an.

Der Sonntag, 13. August, beginnt um 13 Uhr: Die JSG Hanse Bambinis laden Kinder bis sieben Jahre ein zum Schnuppertraining. Das Mini-Sportabzeichen für Kinder, „Hoppel & Bürste“, können die jungen Gäste erwerben – oder auch das Tisch-Tennis Sportabzeichen (Kids ab sechs Jahre). In der Sporthalle wird für Kinder ab fünf Jahre ein Parkour aufgebaut. Die Kicker laufen um 12 Uhr (Punktspiel der 3. Kreisklasse: SC AS Hachetal II – TVE Nordwohlde II) und um 14 Uhr auf (Punktspiel 2. Kreisklasse: SC AS Hachetal – SV Mörsen-Scharrendorf II). Ab 14.30 Uhr steht die Kaffeetafel bereit. Um 16.30 Uhr findet die Übergabe der Sport- und Mehrkampfabzeichen statt. Der Festakt anlässlich des Jubiläums des ehemaligen TuS Sudwalde, beginnt um 17 Uhr im Festzelt. Erstmals wird hier die Chronik des TuS Sudwaldes ausgegeben, kostenlos.