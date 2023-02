Erweiterung der Stocksdorfer Kita um Krippe: Es wird wohl ein Anbau

Von: Sylvia Wendt

Quadratisch fügt sich der Krippenanbau in Stocksdorf auf dem Gelände ein. © Samtgemeinde Schwaförden

Schwaförden – Es soll ein Anbau werden, es wird neu gebaut: Der Bau-, Umwelt- und Klimaausschuss der Samtgemeinde Schwaförden tagte am Dienstag nach 2009 das erste Mal wieder, und das gleich mit einem brisanten Thema – die Erweiterung der Kinderbetreuung am Standort Stocksdorf. Das Gremium unter der Leitung von Jörg Kohröde empfahl dem Samtgemeinderat zum Beschluss, die vorgelegte Anbauvariante aus dem Sulinger Haus „Landwehr & Partner“ zu beschließen.

Die Zeit drängt zwar, denn die Wartelisten für die Kinderbetreuungsangebote sind gefüllt, in allen Orten der Samtgemeinde Schwaförden. Mit 15 neuen Krippenplätzen wäre der Anbau ausgestattet, wenn der Samtgemeinderat, der am 29. März tagt, den Anbau beschließt.

Der Ausschuss empfahl einen Anbau an das bestehende Kindergartengebäude und entschied sich damit gegen einen Neubau auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hauptgrund ist, die Kinderbetreuung am Standort Stocksdorf nicht zweizuteilen. Der Anbau, der im Grunde ebenso ein Neubau ist, biete Vorteile aufgrund der Verbindung der beiden Gebäude. Die Verbindung schaffe die neue Küche, begann Dipl.-Ing. Architekt Bernd Lange vom Büro „Landwehr & Partner“ die Erklärung rund um die Planungen. Nach Absprache mit der Kindergartenleitung seien Gruppen- und Sozialräume konzipiert, zwei Schlafräume, Nasszelle, die neue Küche. Lange weiß um die vom Kindergartenteam gewünschten Änderungen im Altbau, der einstigen Schule.

Umgesetzt ist in den jetzt vom Ausschuss empfohlenen Plänen zunächst nur der Wunsch nach einer größeren Küche. Bisher arrangiert sich das Team mit sieben Quadratmetern, künftig sind es über 15, die beide Gebäude verknüpfen werden. Die Zuwegung zur Küche ist getrennt von den Zugängen zu Krippe und Kita. Die Krippe erhält einen separaten Spielplatz. Der Anbau passt genau auf das Grundstück – einziges Manko: Ein Carport müsse versetzt werden.

Den Bau hat die Sulinger Firma nach dem neuesten Stand der Technik konzipiert, aber bewusst schnörkellos gehalten, erklärte Lange und machte dies an einigen Details deutlich. Details, mit denen sich die Ausschussmitglieder penibel beschäftigten. Energieeffizientes Bauen einerseits, kostenbewusst andererseits. Als Lange erklärte, dass er sich für die Variante Durchlauferhitzer entschieden hat, kommentierte Ratsherr Kai Wilker das mit: „Das ist für mich Stand 1980.“ Lange verteidigte den Entschluss mit dem Hinweis darauf, dass die Technik bei Durchlauferhitzern heute wesentlich energiesparender sei – zumal das Gebäude über Fernwärme beheizt werde, deshalb wiederum keine Photovoltaikanlage eingeplant sei, weil die nur Sinn mache in Kombination mit einer Wärmepumpe, die wiederum hier nicht erforderlich sei. Aber natürlich gelte: Eine Photovoltaikanlage könne man immer machen, müsse sich aber fragen, ob der Invest lohnt, obwohl der Bedarf nicht da ist, befand Lange.

„Es ist schön, dass kein teures Hightech gewählt wurde. Der Durchlauferhitzer ist in diesem Fall richtig gewählt. Das klingt zwar altmodisch, aber gebraucht werden keine großen Mengen Wasser und mit dem Durchlauferhitzer hat man die benötigte Menge schnell, etwa zum Händewaschen“, kommentierte eine Bürgerin in der Einwohnerfragestunde. Die übrigens auf Antrag der WUL-Fraktion nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt worden war. Das siebenköpfige Gremium beschloss dies einstimmig (für Claudia Willenborg nahm Hans-Jürgen Schumacher an der Sitzung teil).

„Es ist ein bezahlbares Konzept und kommt nach der Fertigstellung ohne große Bewirtschaftungskosten aus. Kurz: Das Konzept ist gut ausgewogen zwischen Invest und Ökologie“, erklärte Lange und bekräftigte: „Sie können davon ausgehen, dass wir vernünftige Baustoffe verwenden.“ Der Anbau, der umsetze, was die Kindergartenleitung gewünscht habe, sei, wenn man vor dem heutigen Kindergarten stehe, „elegant versteckt“. Und kostet fast eine halbe Million: 452000 Euro hat Lange eingeplant. Er rechne allerdings mit einer Kostensteigerung von vier bis fünf Prozent. Teurer geworden seien Beton, Glas, Türen und Gipskarton.