Sudwalde: Erstmals holt sich eine Frau den Titel der Herren

Teilen

Die neuen Titelträger und die Zweit- und Drittplatzierten vor dem gemeinsamen Abendessen im Heuerlingshaus: Marlies Petersen, Bärbel Bachnicke, Andrea Bolte, Madleen Lesemann, Henning Brümmer und Sebastian Eickhoff (von links). © SC AS Hachetal

Tischtennissparte des Sport Clubs AS Hachetal ermittelt die Vereinsmeister an neuen Tischen

Sudwalde – Die Tischtennisspieler des Sport Clubs AS Hachetal trugen am Samstag – erstmals nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause – ihre Vereinsmeisterschaften in der Sporthalle in Sudwalde aus, teilt Lars Husmann für die Sparte mit: „Besonderes Highlight war, dass die Sparte sechs neue Tische erhalten hatte und diese bei der Vereinsmeisterschaft einweihen durfte. Aufgrund der hohen Zahl der Anmeldungen konnte man merken, dass die Tischtennisspieler und -spielerinnen nach der langen Pause Lust auf dieses Event hatten.“

Die Damen spielten im Modus jede gegen jeden: „Favoritin Marlies Petersen traf gleich im ersten Match auf Mitfavoritin Bärbel Bachnicke. Nach einem hart umkämpften Spiel konnte Marlies Petersen den fünften Satz für sich entscheiden. Danach lies sie nur noch einen Satzverlust gegen die Jugendspielerin Mia Turk zu, gewann den Titel und den Wanderpokal.“ Platz zwei machte Bärbel Bachnicke, den dritten Platz belegte Andrea Bolte.

Die Herrenkonkurrenz wurde nach dem Schweizer System gespielt: „Die erste Runde wird gelost. Nachdem alle gespielt haben, kommen die Sieger in einen Lostopf, die Unterlegenen in einen anderen und so weiter“, erläutert Husmann. „Dadurch spielt man immer gegen einen Gegner, der die gleiche Anzahl an Siegen und Niederlagen hat, wie man selbst.“ Zunächst habe man allerdings die Spieler gemäß Rangliste in Turnierklassen eingestuft, die Differenz der beiden Turnierklassen ergab die Vorgabe für jeden Satz. „In der fünften Runde trafen Madleen Lesemann und Henning Brümmer zu einer kleinen Vorentscheidung aufeinander. Beide hatten bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Spiel verloren. Nach einer 2 :1 Satzführung für Brümmer konnte Lesemann noch den vierten und fünften Satz, jeweils mit 12 : 10, für sich entscheiden. „Im anschließenden Spiel hatte Madleen Lesemann die Entscheidung in eigener Hand. Gegen Matthias Jäschke musste ein Sieg her. Im zweiten Satz beim Stand von 18 : 18 drohte das Spiel zu kippen, Lesemann konnte es aber noch gewinnen und darf sich ab sofort als erste Frau in der Vereinsgeschichte ,Vereinsmeister der Herren‘ nennen.“ Henning Brümmer gewann im folgenden Spiel gegen Charlotte Jordanland den Entscheidungssatz mit 11 : 8 und machte den zweiten Platz. Dritter wurde Sebastian Eickhoff, der im letzten Spiel gegen Tom Strauß im fünften Satz einen 0 : 6 Rückstand in ein 11 : 9 drehen konnte.