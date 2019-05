Erstmals mit Damen-Konkurrenz

Neuenkirchen – Das Teilnehmerfeld steht: 14 Siebener-Teams aus acht Orten namens Neuenkirchen treffen sich am Samstag, 22. Juni, im Sulinger Land. Die 33. Norddeutsche Fußball-Meisterschaft der Namensvettern ist eines der Highlights im zweiwöchigen Jubiläums-Programm (15. bis 22. Juni), mit dem die Mitglieder des hiesigen TV Neuenkirchen das hundertjährige Bestehen ihres Vereins feiern.

Ordentlich die Werbetrommel gerührt hat bei den 18 „Neuenkirchens“ oberhalb der Mainlinie, die einen Sportverein haben, Günther Volkmann: „Das ist mein Baby“, sagt er über das Turnier, „ich habe noch einmal alles in die Waagschale gelegt – und wollte ein paar Teams mehr dabei haben“, gibt er unumwunden zu. Aber immerhin: Sein Plan, zum Jubiläum erstmals auch eine Damen-Konkurrenz auf die Beine zu stellen, geht auf. Vier der 14 Teams kommen aus aktiven Damenmannschaften von Sportvereinen aus Neuenkirchen bei Bramsche, bei Rheine, bei Melle – und bei Bassum (also von den Gastgebern). Von den zehn Alte-Herren-Teams (Siebener-Mannschaften) stellen die Jubilare zwei, die anderen reisen aus der Nähe von Hadeln, Oldenburg, Itzehoe und Heide sowie von den Vereinen der beteiligten Kickerinnen an.

Das Turnier liegt Günther Volkmann sehr am Herzen, er begleitet es seit dessen Premiere 1984, spielte anfangs selbst mit, fungierte ab 1994, als der TV Neuenkirchen erstmals Ausrichter war, als dessen Obmann. In diesem „Job“ löste ihn zwar 2002 Manfred Kopaß ab, aber für die dritte Begegnung auf heimischem Boden (bei der zweiten, 2011, siegten die Gastgeber) nahm der 67-Jährige die organisatorischen Fäden noch einmal in die Hand. Die Gäste, neben den Kickern jeweils auch einige Fans, campen überwiegend am Sportplatz, viele der Älteren übernachten in Hotels und Pensionen. „Für das gemeinsame Abendessen, dass es je nach Wetter auf dem Sportplatz oder im Dorfgemeinschaftshaus gibt, haben sich fast 200 Leute angemeldet.“

Als Sponsor bringt Volkmann 1 500 Euro für die Meisterschaft auf: „Jedes Team bekommt einen Erinnerungs-Pokal“, lautet sein Versprechen, „und ich hoffe, dass ich auch für jede Mannschaft einen Fußball als Souvenir ,locker machen‘ kann.“ Um eine Trophäe muss er sich nicht kümmern: Der Wanderpokal ist von den Vorjahressiegern aus der Gemeinde Neuenkirchen bei Greifswald per Post bei ihm angekommen – sie treten nicht zur Titelverteidigung an.

Es sei vor allem der Spaß daran, neue Bekanntschaften zu machen und die „dritte Halbzeit“ zu pflegen, der das Turnier ausmache. Bei der Resonanz spiegelten sich die Schwierigkeiten vieler Sportvereine, noch Fußballmannschaften zusammenzubekommen, wieder – da wirkte sich die Umstellung von Elfer- auf Siebenerteams vor einigen Jahren positiv aus, stellt Günther Volkmann fest. Dennoch denkt der 67-Jährige weniger an die eigene Vitalität, wenn er sagt: „Ich hoffe, dass ich das 50. Treffen noch erlebe... das wäre dann 2036.“

Die 33. Norddeutsche Fußball-Meisterschaft der Neuenkirchener Mannschaften beginnt am Samstag, 22. Juni, um 12 Uhr. ab