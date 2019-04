„Erster Bezirksmann der Geschichte“

Cantrup – Mit fröhlichem Gesang begann die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Cantrup-Göddern, teilt Imke Kruse für den Vorstand mit: „Nach dem gemütlichen Kaffeetrinken haben uns die Mädchen und Jungen der Kita ,Stocksdorfer Wunderkinder‘ besucht und uns ein wenig auf Frühling und Ostern eingestimmt.“

Angelika Janzen ließ die Aktivitäten des Ortsvereins Revue passieren, Anke Lüllmann gab einen Einblick in die Finanzen. Auf Antrag der Kassenprüferinnen, Stephanie Heusmann-Heinzel und Ulrike Halle, gewährte die Versammlung dem Vorstand Entlastung – und bestätigte dessen Mitglieder bei den turnusgemäßen Wahlen einstimmig in ihren Ämtern: Vorsitzende Annemarie Borgstedt, Stellvertreterin Imke Kruse, Kassenwartin Anke Lüllmann, Schriftführerin Angelika Janzen. Neue Kassenprüferinnen sind Erna Schmidt und Elsbeth Schmidt. „Erstmals in der Geschichte unseres Ortsvereins stand die Wahl eines Bezirksmannes an, dieses Amt bekleidet nun Heinz Kruse. Lisa Müller hat für ihre jahrelange Tätigkeit als Bezirksfrau ein Dankeschön erhalten.“ Für 40-jährige Treue zum DRK-Ortsverein wurden Anke Iloge und Wilma Tonne gewürdigt, seit 25 Jahren sind Werner Schmidt, Karin Kanjahn, Heinz Kruse, Angelika Janzen und Klaus Janzen Mitglied.