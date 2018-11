Erste Bausteine für Gewehr ausgelost

Ehrenburger Schützen stellen Terminplan vor

+ Vizepräsident Hartmut Osterloh, Hauptmann Michael Langfermann, der zum Unteroffizier beförderte Andreas Gronemeyer, Uwe Meyer, der die Ehrennadel in Silber erhielt und Präsident Dieter Denker (von links); vorne: Schützenkönigin Annerose Stubbemann mit Prinzegemahl Volker. - Foto: Schützenverein Ehrenburg

Ehrenburg - Mit einem Schnitzelessen stärkten sich Mitglieder und Gäste in der Parkgaststätte in Harmhausen eingangs der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Ehrenburg – der ersten, die Dieter Denker im Amt des Präsidenten eröffnete. Vor zehn Jahren hatte der Schützenverein ein Kleinkaliber-Gewehr durch Spenden finanziert, für die die Unterstützer „Bausteine“ bekamen. Bei der Versammlung wurden die ersten zehn von 28 Bausteinen zur Rückzahlung ausgelost. Die restlichen sollen in den kommenden Jahren folgen.