„Erntechor“ verblüfft Pastor

Blockwinkeler feiern Erntefest in großer Runde und mit spendablen Majestäten

+ Die Schützen und weitere Einwohner Blockwinkels holten das Erntekönigspaar, Jutta und Andy Goldmann, begleitet vom Spielmannszug „Die fidelen Bassumer“ aus ihrer Residenz ab – im Festzelt eröffneten die Majestäten mit ihrem Ehrentanz die Feier. - Fotos: Behling

Blockwinkel - „Das Zelt ist voll – wunderbar“, freute sich Christoph Neumann über die Resonanz: Der Präsident des ausrichtenden Schützenvereins Blockwinkel begrüßte die Erntefestgäste am Samstag, nachdem der Umzug zum Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus zurückgekehrt war. Dort hatten sich die Schützen und weitere Einwohner Blockwinkels, musikalisch begleitet vom Spielmannszug „Die fidelen Bassumer“, am frühen Nachmittag auf den Weg gemacht, um das Erntekönigspaar und die Erntekrone abzuholen.