„Ernte 23“ mit Pago Balke und Freunden – auch für Nichtraucher

Von: Martina Kurth-Schumacher

Teilen

Pago Balke und Freunde gastieren am Freitag in Ehrenburg. © Uwe Jöstingmeier

„Best-of“-Programm in Ehrenburg

Schmalförden – „Das Gasthaus Kastens steht auf der Liste meiner liebsten Veranstaltungsorte ganz weit oben“, sagt Pago Balke augenzwinkernd. 14 Projekte hat der Schauspieler, Moderator und Kabarettist in den vergangenen 20 Jahren in Schmalförden vorgestellt, alle mit durchschlagendem Erfolg.

Seit März dieses Jahres tourt er mit seinem Best-of-Programm „Ernte 23“ durchs Land, das er am Freitag, 8. September, im Gasthaus Kastens vorstellt. Es ist, wie er betont, ausdrücklich auch für Nichtraucher geeignet.

Vieles von dem, was sich an Hits, Kabarettstücken, Satire und bewegenden Songs in seinen Schubladen angesammelt hat, bringt er zu neuer Blüte. Unter anderem hat der 2018 mit dem Kultur- und Friedenspreis der Villa Ichon ausgezeichnete Allrounder Auszüge aus „Gutes Benehmen von A bis Z“, „TIERtorTOUR“, „Waschbärs Winterreise“ oder den Programmen der „Zollhaus-Boys“ in seine Setlist aufgenommen. Es gibt ein Wiedersehen mit dem „Sexiest man“, mit dem Papst oder mit Frau Antje aus Holland.

In seinem Repertoire habe er auch Songs aus dem letzten Jahrhundert, kündigt Balke an. Und bisher unbekannte Stücke, die auf ihre große Stunde warten. Sein aktuelles Programm, mit dem er am 23. März 2023 im Bremer Theater Premiere feierte, nennt Pago Balke seine „persönliche Ernte“.

Mit ihm stehen seine langjährigen musikalischen Wegbegleiter Meinrad Mühl (Piano), Peter Dahm (Saxophon) und Gerhard Stengert (Marimba/Percussion) auf der Bühne.

„Für mich erfüllt sich damit ein Traum“, offenbart Pago Balke: „Das sind wunderbare Musiker, mit denen ich jahrzehntelang zusammengearbeitet habe: oft mit einem von ihnen, manchmal im Trio. Sie waren in vielen meiner Programme dabei.“ Auch die namhaften Mitglieder der Begleitband sind also in Schmalförden bekannte Größen.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Aus organisatorischen Gründen bittet das KulturGut-Team um Anmeldungen per E-Mail (info@kulturgut-ehrenburg.de) oder telefonisch (Tel. 0 42 75 / 2 93, Schumacher), Karten sind aber auch noch spontan an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet zwölf Euro.