Dritte „Kunst + Handwerk“ kombiniert Ausstellung, Livemusik und Kaffeetafel

+ Beim intensiven Stöbern in schönen Sachen vergaß manch ein Besucher die Zeit und blieb länger als ursprünglich geplant. - Foto: Kurth-Schumacher

Schmalförden - Der Duft von Seifen und ätherischen Ölen, Klänge exotischer Instrumente, haptische Eindrücke von Woll-, Filz-, Leder- und Leinenarbeiten sowie das bunte Gesamtbild bescherten den Besuchern der Ausstellung „Kunst + Handwerk“ am Samstag und Sonntag ein Erlebnis für alle Sinne. Zum dritten Mal hatten zehn Künstler und Kunsthandwerker im kleinen Saal des Gasthauses Kastens in Schmalförden Erzeugnisse aus ihren Werkstätten ausgebreitet. „Schon zum Auftakt hatten wir ein volles Haus“, freuten sich die Organisatorinnen Gaby Rother und Angelika Runge-Schneider. Die Anbieter – ihre Runde war gegenüber dem Vorjahr unverändert – hatten ihr Sortiment an ausgesuchten Arbeiten aufgestockt und erweitert.