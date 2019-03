Wer erinnert sich ans Stocksdorfer Freibad?

Stocksdorf – Der heutige Ehrenburger Ortsteil Stocksdorf wird 1519 erstmals urkundlich erwähnt: „Stocksstorp“ taucht im Pflugschatzregister auf. Auf das Jubiläum seines Zuhauses in diesem Jahr wurde Marco Löhmann schon vor längerer Zeit in den Heimatbüchern des Heimatvereins Kirchspiel Schmalförden aufmerksam – „das muss gefeiert werden“, fand nicht nur er: Ein Arbeitskreis hat mit den Vorbereitungen begonnen, „das dritte Treffen ist für den kommenden Montag, 1. April geplant“, kündigt Löhmann an. Jeder, der sich dem Ort verbunden fühlt, sei herzlich eingeladen, sich dann um 19 Uhr im Gasthaus „Zur Landwehr“ (Wohlers) einzufinden.

Ein Freiluft-Gottesdienst soll am Sonntag, 11. August, beim Feuerwehrgerätehaus die 500-Jahr-Feier einläuten, die „in erster Linie als dorfinterne Geschichte für Stocksdorfer und ehemalige Einwohner gedacht ist – es kann aber trotzdem jeder dazu kommen, der möchte“, versichert Marco Löhmann. „Wir bauen Pavillons und kleine Zelte für den Fall auf, dass es regnet. Für Mittagessen, Kaffee und Kuchen wird gesorgt, der Posaunenchor der Kirchengemeinde Schmalförden und der Shantychor ,Schmalver Buddelschippers‘ wirken mit, Aktionen für die kleinen Besucher steuert der Kindergarten Stocksdorfer Wunderkinder bei.“ Auch die Ortsfeuerwehr, der Schützenverein und die Jagdgenossenschaft beteiligen sich, ebenso der Heimatverein Kirchspiel Schmalförden – der habe angekündigt, den Jubilaren eine Sitzbank zu verehren. Die nicht allein am Feuerwehrhaus stehen soll: „Wir wollen bei der Feier eine Stocksdorfer Ortstafel einweihen, auf der alle Häuser verzeichnet sind – und einen Gedenkstein zur 500-Jahr-Feier.“ Am liebsten einen Findling, der tatsächlich aus Stocksdorfer Scholle stammt, noch ist allerdings kein Exemplar in trockenen Tüchern, nennt Löhmann den Wasserstand.

Außerdem soll ein Jubiläumsheft gestaltet werden – dafür hat der 43-Jährige die Federführung übernommen, und er hofft auf viele Unterstützer: „Es soll keine Chronik werden, die gibt es ja schließlich schon. Die Idee ist, Fotos, Geschichten und Anekdoten aus dem dörflichen Leben in Stocksdorf, Heideloh und Brelloh zu sammeln.“ Er nennt ein Beispiel: „Es wurde mit erzählt, dass es in Stocksdorf mal ein kleines Freibad gab. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern, dass er es besucht hat.“ Oder daran, wie der Unterricht in Stocksdorf aussah – das Gebäude, in dem heute der Kindergarten zuhause ist, wurde 1911 als Schule errichtet. Die erste eigene Schule gab es in Stocksdorf bereits ab 1789. Wie funktionierten Politik und Verwaltung? Schließlich war Stocksdorf seit 1898 eine selbstständige Gemeinde – Wilhelm Landwehr war deren letzter Bürgermeister, bis zur Gebietsreform in Niedersachsen 1974.

„Eigentlich habe ich einige ältere Einwohner schon ,im Boot‘, aber irgendwie bekomme ich im Moment noch zu wenig Informationen“, stellt Marco Löhmann fest. Er bittet alle, die Bilder, Luftaufnahmen, Karten, Dokumente und Ähnliches haben und leihweise zur Verfügung stellen können und alle, die „Stocksdorfer Geschichten“ zu erzählen wissen, sich möglichst umgehend mit ihm in Verbindung zu setzen (Tel. 0 42 43 / 60 20 04; E-Mail: loehmann-stocksdorf@t-online.de). ab