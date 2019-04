Claudia und Rolf Plenge eröffnen Gaststätte Horstmann wieder

Entscheidung gegen den Trend

+ © Kurth-Schumacher Die Gaststätte Horstmann war seit dem Tod von Fritz Horstmann vor anderthalb Jahren geschlossen – Claudia und Rolf Plenge haben sie jetzt wiedereröffnet. © Kurth-Schumacher

Stocksdorf-Brelloh – Claudia und Rolf Plenge haben die Gaststätte Horstmann an der Landesstraße 341 in Stocksdorf-Brelloh wiedereröffnet. „Wir hängen an der Kneipe. Und viele Leute haben sie als Treffpunkt vermisst“, erklären die Eheleute ihre Motivation. In einer Zeit des Gaststättensterbens – seit 2001 ist ihre Zahl bundesweit um 25 Prozent geschrumpft – ist es eine Entscheidung gegen den allgemeinen Trend.