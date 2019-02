„Engst“ rocken als zweiter Headliner den Sportplatz

Neuenkirchen - Man habe zwei Headliner für das 24. Neuenkirchener Open Air verpflichten können, das am Samstag, 13. Juli, um 19 Uhr auf dem Sportplatz steigt - „und darauf sind wir schon ein bisschen stolz“, bekennt Marten Höner vom Orga-Team des ausrichtenden Förderkreises „Blau Weiß“ des TV Neuenkichen. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte man den Auftritt von „Hi! Spencer“ in trockene Tücher gebracht (wir berichteten), jetzt gesellt sich die Berliner Band „Engst“ zum Line-up.

„Wir passen in keine Schublade, wir sind der ganze Schrank!“ Mit diesen markanten Worten beschreiben sich die Musiker von „Engst“ selbst. Höner: „Sie gehen nun bereits seit zwei Jahren konsequent ihren ganz eigenen Weg. Mit einem unkonventionellen Mix aus deutschsprachiger Rockmusik, einer würzigen Prise Punkrock, Pop-Elementen und eingängigen Melodien heben sich die vier Jungs aus der Hauptstadt deutlich vom Einheitsbrei der breiten Musikszene ab. Diese Band hat tatsächlich einiges zu sagen, was sicherlich auch mit der wogenreichen Vergangenheit der vier Berliner zusammenhängt und sich ganz klar in den Texten von Frontmann Matthias Engst widerspiegelt.“ Der sei in einem Problembezirk der aufgewachsen, in dem er heute noch lebt, und so gehe es in vielen Songs um autobiographische Erlebnisse des 32-jährigen Sängers. „Er spricht Missstände in der Gesellschaft an und den damit wachsenden Einfluss der politisch Rechten, gegen die sich Frontmann und Band ganz klar positionieren. Aber auch Thematiken wie Freundschaft, Liebe oder die kleinen Geschichten des Alltags finden neben den sozialkritischen Tönen einen angemessenen Platz in den Liedern von ,Engst‘.“ Authentizität hat einen hohen Stellenwert für das Quartett, weiß Höner. „Da ist es nicht verwunderlich, dass Matthias Engst nach dem Gewinn der Pro7-Musikshow ,Die Band‘ mit Samu Haber im Jahr 2015 einen Plattendeal ausschlug, als man versuchte, ihn zu einem persönlichkeitslosen Vorzeigepopstar aus der Retorte zu machen.“ Das NOA-Team verspricht: „Mit fließendem Schweiß, euphorisch kochendem Blut und dem Drang, aus lauter Kehle mitzusingen, ist es unmöglich, nicht von der pulsierenden Live-Performance der Jungs in den Bann gezogen zu werden.“

Die Osnabrücker Indie-Punkband „Hi! Spencer“ habe man schon 2018 in Neuenkirchen haben wollen. Den Werdegang der Gruppe fasst Marten Höner so zusammen: Bandgründung 2012, Debütalbum 2015 und mehrere Ohrwurm-Singles, „die Spotify-Klicks haben für ,Hi! Spencer‘ die Millionen-Marke längst hinter sich gelassen, ihr Sound sorgt regelmäßig für strahlende Gesichter in diversen Radio-Redaktionen sowie bei Clubshows und auf Festivals.“ Vergangene Woche erschien „Nicht raus - aber weiter“. „ ,Hi! Spencer‘ stecken die Quintessenz der letzten vier Jahre in jede Sekunde ihres neuen Albums: Konzerte spielen, Singles rausbringen, jeden Fan von der Pike auf überzeugen - ganz einfach Schritt für Schritt was Großes aufbauen und irgendwo dazwischen ein Album schreiben, das Angst, Unzulänglichkeit und Scheitern thematisiert, dabei selbiges zur Überwindungsstrategie macht und es verpackt in teils euphorische, teils getragene Songs.“

In Kürze seien sicherlich alle Verträge unterschrieben - „und wir vom NOA-Orgateam können versprechen, dass es ein musikalisch ganz hochklassiges Line-up sein wird.“